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Глава Военного комитета НАТО поддержал "бесконечное" расширение альянса - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Глава Военного комитета НАТО поддержал "бесконечное" расширение альянса
Глава Военного комитета НАТО поддержал "бесконечное" расширение альянса - 14.05.2025, ПРАЙМ
Глава Военного комитета НАТО поддержал "бесконечное" расширение альянса
Новый глава Военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне на своем первом заседании начальников генштабов стран альянса сравнил... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T11:07+0300
2025-05-14T11:07+0300
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европа
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – ПРАЙМ. Новый глава Военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне на своем первом заседании начальников генштабов стран альянса сравнил Североатлантический блок с "бесконечной и беспредельной" субстанцией из древнегреческого мифа - Апейроном, одобрив дальнейшее расширение организации. "Наш альянс растет по мере того, как мы сталкиваемся с вызовами, он становится больше и сильнее. Способность НАТО к адаптации прекрасно отражена в греческой метафоре - концепции Апейрона. По мере увеличения числа сторон этого многоугольника он постепенно превращается в круг - неограниченный, бесшовный, бесконечный. Точно так же и НАТО с приобретением большего числа членов и большего опыта… ближе подходит к этому идеалу", - сказал военачальник. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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общество , москва, европа, дмитрий песков, нато
Политика, Общество , МОСКВА, ЕВРОПА, Дмитрий Песков, НАТО
11:07 14.05.2025
 
Глава Военного комитета НАТО поддержал "бесконечное" расширение альянса

Новый глава Военного комитета НАТО поддержал "бесконечное" расширение альянса

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – ПРАЙМ. Новый глава Военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне на своем первом заседании начальников генштабов стран альянса сравнил Североатлантический блок с "бесконечной и беспредельной" субстанцией из древнегреческого мифа - Апейроном, одобрив дальнейшее расширение организации.
"Наш альянс растет по мере того, как мы сталкиваемся с вызовами, он становится больше и сильнее. Способность НАТО к адаптации прекрасно отражена в греческой метафоре - концепции Апейрона. По мере увеличения числа сторон этого многоугольника он постепенно превращается в круг - неограниченный, бесшовный, бесконечный. Точно так же и НАТО с приобретением большего числа членов и большего опыта… ближе подходит к этому идеалу", - сказал военачальник.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
"Окно возможностей". Генсек НАТО оценил предстоящие переговоры по Украине
Вчера, 17:35
 
ПолитикаОбществоМОСКВАЕВРОПАДмитрий ПесковНАТО
 
 
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