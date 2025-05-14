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"А7 холдинг" начнет перевозку грузов между Россией и Нигерией

"А7 холдинг" начнет перевозку грузов между Россией и Нигерией - 14.05.2025, ПРАЙМ

"А7 холдинг" начнет перевозку грузов между Россией и Нигерией

Российская транспортная компания "А7 холдинг" начнет перевозку грузов между Россией и Нигерией, сначала между странами будет курсировать одно судно, рассказал... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T13:02+0300

2025-05-14T13:02+0300

2025-05-14T13:02+0300

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КАЗАНЬ, 14 мая - ПРАЙМ. Российская транспортная компания "А7 холдинг" начнет перевозку грузов между Россией и Нигерией, сначала между странами будет курсировать одно судно, рассказал президент компании Андрей Северилов в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". "Мы сейчас запустили два проекта с Западной Африкой. Нигерия у нас с российским торговым представительством на месте и с Российским экспортным центром, которые заинтересованы в открытии Западной Африки для российского бизнеса. Сформировали линию, сейчас мы начинаем с одного судна, в планах два", — ответил Северилов на вопрос РИА Новости о планах по развитию морских сервисов компании с Западной Африкой. Он пояснил, что в настоящее время уже сформирована грузовая база для рейсов из порта Новороссийска в Нигерию. "А7 холдинг" обсуждает с компаний "Эфко" поставку из Нигерии в Россию сельскохозяйственных грузов, таких как масло какао и пальмовое масло. В апреле Северилов, бывший совладелец и председатель совета директоров Fesco, учредил компанию по грузоперевозкам с Африкой "А7 Африканские грузовые линии". Компания управляется "А7 холдингом", который был создан Севериловым в сентябре 2024 года. Уставный капитал холдинга - 100 миллиардов рублей. РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

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бизнес, россия, нигерия, казань, новороссийск, fesco