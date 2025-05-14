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В НОСТРОЕ рассказали о сокращении числа подрядных организаций в России

В НОСТРОЕ рассказали о сокращении числа подрядных организаций в России - 14.05.2025, ПРАЙМ

В НОСТРОЕ рассказали о сокращении числа подрядных организаций в России

В России наблюдается сокращение числа подрядных организаций на фоне замедления строительства из-за высокой ключевой ставки и сокращения льготных ипотечных... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T12:24+0300

2025-05-14T12:24+0300

2025-05-14T12:24+0300

экономика

недвижимость

бизнес

россия

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КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. В России наблюдается сокращение числа подрядных организаций на фоне замедления строительства из-за высокой ключевой ставки и сокращения льготных ипотечных программ, рассказал РИА Недвижимость на XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: Kazanforum 2025" глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. "Стройка жива. Несмотря на то, что обороты застройщиков снижаются, это не выводит их в критическую красную зону, когда речь уже идет о негативных финансовых последствиях. Девелоперы приспосабливаются к ситуации: если смотреть на российские муниципалитеты, то тепловая карта по застройщикам не поменялась нигде в стране, где вообще до 2022 года существовал рынок первичного жилья. Я не знаю ни одного муниципалитета, где бы до 2022 года был рынок новостроек, а потом его не стало. А вот с подрядчиками, конечно, ситуация сложнее. Если в последние три года мы видели тенденцию, что количество вновь создающихся предприятий и количество предприятий ликвидированных находилось в паритете, то сейчас число закрывающихся подрядчиков стало превышать число новых компаний в этом сегменте", - сообщил он. По оценке Глушкова, в России насчитывается около 300 тысяч подрядных организаций, и в среднем ранее их количество росло примерно на 2% в год, или на 6 тысяч компаний. Как пояснил глава НОСТРОЯ, большая часть подрядчиков в России относится к предприятиям малого бизнеса, что делает их более чувствительными к кассовым разрывам из-за замедления экономики. "По большому счету, даже крупному подрядчику трудно существовать, если он остается без заказов более чем на месяц", - констатировал Глушков. В целом он оценил падение объема строительства по крупным регионам в России от 7% до 40%. РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом Kazanforum.

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недвижимость, бизнес, россия, казань