https://1prime.ru/20250514/opek-857564328.html

ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США

ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США - 14.05.2025, ПРАЙМ

ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США

ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США в 2025 году на 90 тысяч баррелей в сутки, до 130 тысяч баррелей в сутки, ждет в среднем 13,34... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T15:01+0300

2025-05-14T15:01+0300

2025-05-14T15:04+0300

энергетика

опек

сша

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США в 2025 году на 90 тысяч баррелей в сутки, до 130 тысяч баррелей в сутки, ждет в среднем 13,34 миллиона баррелей в сутки, следует из майского доклада организации.В прошлом месяце организация прогнозировала рост показателя в текущем году на 220 тысяч баррелей в сутки – до 13,43 миллиона баррелей в сутки.А в 2026 году, по прогнозу ОПЕК, добыча нефти и конденсата в США в годовом выражении вырастет лишь на 40 тысяч баррелей в сутки – до среднего показателя в 13,38 миллиона баррелей в сутки.Согласно таблице к докладу, показатель в прошлом году составил в среднем 13,21 миллиона баррелей в сутки – на 270 тысяч баррелей в сутки больше, чем годом ранее.

https://1prime.ru/20250506/neft-857333531.html

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опек, сша