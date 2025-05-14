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Опрос показал, как россияне относятся к бытовой клевете - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, как россияне относятся к бытовой клевете
Опрос показал, как россияне относятся к бытовой клевете - 14.05.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, как россияне относятся к бытовой клевете
Семь из десяти (70%) россиян считают, что клевета - это серьезная проблема для современного общества, 63% респондентов поддерживают законопроект, меняющий... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T02:02+0300
2025-05-14T02:02+0300
общество
экономика
вциом
госдума
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Семь из десяти (70%) россиян считают, что клевета - это серьезная проблема для современного общества, 63% респондентов поддерживают законопроект, меняющий порядок привлечения к ответственности за бытовую клевету, свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, который есть у РИА Новости. Большинство (70%) опрошенных заявили, что клевета, используемая во вред человеку, это серьезная проблема общества. При этом 64% россиян сказали, что лично сталкивались с клеветой в свой адрес, 33% - не сталкивались с таким. Согласно результатам опроса, 80% никак не наказывали тех, кто на них клеветал, 5% рассказали, что разговаривали с обидчиком и опровергали ложь, и только 3% тех, кто сталкивался с клеветой, решали эту проблему в судебном порядке. Среди россиян, не сталкивавшихся с клеветой, 14% ответили, что если бы такое произошло, то они наказали бы клеветника в рамках закона, 6% высказали бы свое мнение, 4% хотели бы наказать обидчика физически, 52% ничего не предпринимали бы. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, меняющий порядок привлечения к ответственности за бытовую клевету. Законопроектом предусматривается перевод уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. Более половины (63%) россиян этот законопроект поддерживают, 24% опрошенных сказали, что они такое решение скорее не поддерживают, следует из данных опроса ВЦИОМ. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 апреля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество , вциом, госдума
Общество , Экономика, ВЦИОМ, Госдума
02:02 14.05.2025
 
Опрос показал, как россияне относятся к бытовой клевете

ВЦИОМ: 73% россиян считают, что клевета - серьезная проблема для общества

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Семь из десяти (70%) россиян считают, что клевета - это серьезная проблема для современного общества, 63% респондентов поддерживают законопроект, меняющий порядок привлечения к ответственности за бытовую клевету, свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, который есть у РИА Новости.
Большинство (70%) опрошенных заявили, что клевета, используемая во вред человеку, это серьезная проблема общества. При этом 64% россиян сказали, что лично сталкивались с клеветой в свой адрес, 33% - не сталкивались с таким.
Согласно результатам опроса, 80% никак не наказывали тех, кто на них клеветал, 5% рассказали, что разговаривали с обидчиком и опровергали ложь, и только 3% тех, кто сталкивался с клеветой, решали эту проблему в судебном порядке.
Среди россиян, не сталкивавшихся с клеветой, 14% ответили, что если бы такое произошло, то они наказали бы клеветника в рамках закона, 6% высказали бы свое мнение, 4% хотели бы наказать обидчика физически, 52% ничего не предпринимали бы.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, меняющий порядок привлечения к ответственности за бытовую клевету. Законопроектом предусматривается перевод уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат.
Более половины (63%) россиян этот законопроект поддерживают, 24% опрошенных сказали, что они такое решение скорее не поддерживают, следует из данных опроса ВЦИОМ.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 апреля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
 
ЭкономикаОбществоВЦИОМГосдума
 
 
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