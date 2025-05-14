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МЭР РФ ожидает скорого рассмотрения проекта о невозвратных тарифах в отелях

МЭР РФ ожидает скорого рассмотрения проекта о невозвратных тарифах в отелях - 14.05.2025, ПРАЙМ

МЭР РФ ожидает скорого рассмотрения проекта о невозвратных тарифах в отелях

Минэкономразвития РФ ожидает в скором времени рассмотрения Госдумой законопроекта о невозвратных тарифах в отелях во втором и третьем чтении, сообщили РИА... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T18:11+0300

2025-05-14T18:11+0300

2025-05-14T18:11+0300

экономика

госдума

вячеслав володин

бизнес

туризм

отели

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ ожидает в скором времени рассмотрения Госдумой законопроекта о невозвратных тарифах в отелях во втором и третьем чтении, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Российский союз туриндустрии (РСТ) ранее в среду обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой возобновить рассмотрение законопроекта о невозвратных тарифах в отелях России, который прошел первое чтение, но был отодвинут на неопределенный срок. Копия письма имеется в распоряжении агентства. "Минэкономразвития находится в конструктивном диалоге с депутатами Государственной Думы. Ожидаем в скором времени рассмотрения законопроекта во втором и третьем чтении", - сообщили в министерстве. Министерство в конце февраля прошлого года предложило ввести возможность невозвратных тарифы в отелях страны, когда при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него. Инициатива стала одним из пунктов дорожной карты трансформации делового климата в туризме, разработанной по поручению президента РФ. Затем, в начале апреля, директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития Владимир Трач говорил: "Разницу, согласованную с отраслью, между невозвратным и возвратным тарифом мы предлагаем вводить не больше 30%".

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госдума, вячеслав володин, бизнес, туризм, отели