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Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, заявил Путин
Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, заявил Путин - 14.05.2025, ПРАЙМ
Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, заявил Путин
Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, страны заинтересованы, чтобы они развивались, для этого есть все предпосылки. Об этом заявл глава государства... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T16:47+0300
2025-05-14T16:47+0300
2025-05-14T16:47+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, страны заинтересованы, чтобы они развивались, для этого есть все предпосылки. Об этом заявл глава государства Владимир Путин."Нынешний официальный визит премьер-министра Малайзии господина Анвара Ибрагима в Россию и состоявшиеся у нас сегодня переговоры ярко свидетельствуют, что российско-малайзийские отношения находятся на подъеме, успешно и поступательно развиваются. И обе стороны искренне заинтересованы в том, чтобы такое взаимодействие становилось еще более содержательным и продуктивным. Для этого есть все необходимые предпосылки", - сказал Путин во время заявления по итогам российско-малазийских переговоров. Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.
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россия, малайзия, москва, владимир путин
Политика, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, заявил Путин
Путин заявил, что отношения России и Малайзии находятся на подъеме
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, страны заинтересованы, чтобы они развивались, для этого есть все предпосылки. Об этом заявл глава государства Владимир Путин.
"Нынешний официальный визит премьер-министра Малайзии господина Анвара Ибрагима в Россию и состоявшиеся у нас сегодня переговоры ярко свидетельствуют, что российско-малайзийские отношения находятся на подъеме, успешно и поступательно развиваются. И обе стороны искренне заинтересованы в том, чтобы такое взаимодействие становилось еще более содержательным и продуктивным. Для этого есть все необходимые предпосылки", - сказал Путин во время заявления по итогам российско-малазийских переговоров.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.
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