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ГД приняла в I чтении проект о праве мигрантов работать по одному патенту - 14.05.2025, ПРАЙМ
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ГД приняла в I чтении проект о праве мигрантов работать по одному патенту
ГД приняла в I чтении проект о праве мигрантов работать по одному патенту - 14.05.2025, ПРАЙМ
ГД приняла в I чтении проект о праве мигрантов работать по одному патенту
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект правительства РФ, которым предлагается предоставить мигрантам возможность работать по одному | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T14:20+0300
2025-05-14T14:21+0300
россия
общество
московская область
санкт-петербург
госдума
мвд
москва
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект правительства РФ, которым предлагается предоставить мигрантам возможность работать по одному патенту в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Законопроектом предлагается в определенных субъектах предоставить возможность иностранным гражданам, получившим патент на территории одного региона, работать на территории другого, а работодателям - право привлекать для работы иностранных граждан, получивших патент на территории иного субъекта. Согласно законопроекту, обязательным условием такого привлечения иностранных специалистов будет наличие соглашения об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на основании патента, заключенного между соответствующими субъектами. Право заключать соглашения между собой предлагается предоставить высшим должностным лицам Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В целях сохранения контроля за трудовой миграцией законопроект предусматривает обязанность работодателя в случае осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности на территории двух субъектов подачи уведомления в территориальный орган МВД России по месту осуществления трудовой деятельности.
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россия, общество , московская область, санкт-петербург, госдума, мвд, москва
РОССИЯ, Общество , Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Госдума, МВД, МОСКВА
14:20 14.05.2025 (обновлено: 14:21 14.05.2025)
 
ГД приняла в I чтении проект о праве мигрантов работать по одному патенту

ГД приняла в I чтении проект о праве работать по одному патенту в соседних регионах

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект правительства РФ, которым предлагается предоставить мигрантам возможность работать по одному патенту в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Законопроектом предлагается в определенных субъектах предоставить возможность иностранным гражданам, получившим патент на территории одного региона, работать на территории другого, а работодателям - право привлекать для работы иностранных граждан, получивших патент на территории иного субъекта.
Согласно законопроекту, обязательным условием такого привлечения иностранных специалистов будет наличие соглашения об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на основании патента, заключенного между соответствующими субъектами.
Право заключать соглашения между собой предлагается предоставить высшим должностным лицам Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В целях сохранения контроля за трудовой миграцией законопроект предусматривает обязанность работодателя в случае осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности на территории двух субъектов подачи уведомления в территориальный орган МВД России по месту осуществления трудовой деятельности.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
В ГД призвали проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам
5 мая, 10:25
 
РОССИЯОбществоМосковская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГГосдумаМВДМОСКВА
 
 
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