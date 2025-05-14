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Слуцкий рассказал, когда станут известны детали переговоров в Стамбуле

Слуцкий рассказал, когда станут известны детали переговоров в Стамбуле - 14.05.2025, ПРАЙМ

Слуцкий рассказал, когда станут известны детали переговоров в Стамбуле

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в среду вечером, 14 мая, сообщит о деталях проведения переговоров в Стамбуле, в том... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T13:47+0300

2025-05-14T13:47+0300

2025-05-14T13:47+0300

политика

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в среду вечером, 14 мая, сообщит о деталях проведения переговоров в Стамбуле, в том числе и о том, войдет ли он в состав делегации. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявлял Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг. "По Стамбулу пока ничего не скажу. Все узнаете вечером", - сказал Слуцкий журналистам. Он также заявил, что вопрос об обмене пленными между российской и украинской сторонами "всех на всех" может рассматриваться, но с "учетом тех преступлений, которые совершены "азовцами" (представители признанных террористическими и запрещенных в РФ формирований – ред.) и им подобными, будем подходить к этому делу вдумчиво и детально". Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что Украина думает обменять вывезенных ВСУ на Украину курян на бойцов запрещенного в РФ националистического батальона "Азов"*.* Запрещенная в России террористическая организация.

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украина, стамбул, леонид слуцкий, владимир путин, владимир зеленский, госдума, всу