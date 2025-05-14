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В Кремле прокомментировали заявление Путина о переговорах в Стамбуле
В Кремле прокомментировали заявление Путина о переговорах в Стамбуле - 14.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали заявление Путина о переговорах в Стамбуле
Все сказанное главой государства Владимиром Путиным в заявлении о предложенных переговорах в Стамбуле сохраняет актуальность. Об этом сообщил официальный... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T12:31+0300
2025-05-14T12:31+0300
2025-05-14T12:31+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Все сказанное главой государства Владимиром Путиным в заявлении о предложенных переговорах в Стамбуле сохраняет актуальность. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Я лишь могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в заявлении 11 мая сохраняет свою актуальность", - отметил он в беседе с журналистами.Российский лидер ранее выступил с предложением возобновить прямые переговоры с Киевом без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент допустил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Стамбул, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
В Кремле прокомментировали заявление Путина о переговорах в Стамбуле
Песков: все сказанное Путиным в заявлении о переговорах в Стамбуле актуально
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Все сказанное главой государства Владимиром Путиным в заявлении о предложенных переговорах в Стамбуле сохраняет актуальность. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Я лишь могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в заявлении 11 мая сохраняет свою актуальность", - отметил он в беседе с журналистами.
Российский лидер ранее выступил с предложением возобновить прямые переговоры с Киевом без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент допустил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
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