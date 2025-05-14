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В Кремле оценили состояние стратегической безопасности в Европе
В Кремле оценили состояние стратегической безопасности в Европе - 14.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили состояние стратегической безопасности в Европе
Архитектура стратегической безопасности в Европе сейчас находится в плачевном состоянии. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T12:37+0300
2025-05-14T12:37+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Архитектура стратегической безопасности в Европе сейчас находится в плачевном состоянии. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Сейчас вся система стратстабильности и безопасности (в Европе - ред.) находится в плачевном состоянии. По понятным причинам", - отметил пресс-секретарь главы государства.Он также подчеркнул, что странам, обладающим ядерным оружием, предстоят значительные усилия по формированию архитектуры стратегической безопасности в Европе.Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова к диалогу о размещении своих самолетов с ядерными боеголовками в других странах ЕС.
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Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, МОСКВА, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, ЕС
В Кремле оценили состояние стратегической безопасности в Европе
Песков: архитектура стратбезопасности в Европе находится в плачевном состоянии
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Архитектура стратегической безопасности в Европе сейчас находится в плачевном состоянии. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Сейчас вся система стратстабильности и безопасности (в Европе - ред.) находится в плачевном состоянии. По понятным причинам", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Он также подчеркнул, что странам, обладающим ядерным оружием, предстоят значительные усилия по формированию архитектуры стратегической безопасности в Европе.
Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова к диалогу о размещении своих самолетов с ядерными боеголовками в других странах ЕС.
Песков ответил на вопрос о составе делегации на переговорах в Турции