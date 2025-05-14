https://1prime.ru/20250514/peskov-857555286.html

В Кремле оценили состояние стратегической безопасности в Европе

В Кремле оценили состояние стратегической безопасности в Европе - 14.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили состояние стратегической безопасности в Европе

Архитектура стратегической безопасности в Европе сейчас находится в плачевном состоянии. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T12:37+0300

2025-05-14T12:37+0300

2025-05-14T12:37+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Архитектура стратегической безопасности в Европе сейчас находится в плачевном состоянии. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Сейчас вся система стратстабильности и безопасности (в Европе - ред.) находится в плачевном состоянии. По понятным причинам", - отметил пресс-секретарь главы государства.Он также подчеркнул, что странам, обладающим ядерным оружием, предстоят значительные усилия по формированию архитектуры стратегической безопасности в Европе.Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова к диалогу о размещении своих самолетов с ядерными боеголовками в других странах ЕС.

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