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Песков ответил на вопрос о составе делегации на переговорах в Стамбуле

Песков ответил на вопрос о составе делегации на переговорах в Стамбуле - 14.05.2025, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о составе делегации на переговорах в Стамбуле

Кремль пока не озвучивает состав российской делегации, которая будет участвовать в переговорах в Стамбуле в четверг, заявил пресс-секретарь президента России... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T12:39+0300

2025-05-14T12:39+0300

2025-05-14T12:56+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Кремль пока не озвучивает состав российской делегации, которая будет участвовать в переговорах в Стамбуле в четверг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, в этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о составе российской делегации на переговорах в Стамбуле. Пресс-секретарь также подтвердил, что российская сторона будет ждать украинскую в Стамбуле в этот четверг."Действительно, российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая, в четверг, то есть завтра", - сообщил Песков.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

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мировая экономика, стамбул, украина, дмитрий песков, владимир путин