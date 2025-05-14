https://1prime.ru/20250514/peskov-857562757.html
Песков рассказал о графике Путина 15 мая
Песков рассказал о графике Путина 15 мая - 14.05.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о графике Путина 15 мая
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о графике российского лидера Владимира Путина на 15 мая сообщил, что у президента запланированы рабочие... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T14:29+0300
2025-05-14T14:29+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о графике российского лидера Владимира Путина на 15 мая сообщил, что у президента запланированы рабочие встречи, но не уточнил, где именно. Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы, исходя из этого и будет определен ее состав, сообщал в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Рабочие встречи запланированы у президента (в четверг - ред.), - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву. Уточняющий вопрос, состоятся ли эти рабочие встречи в России, представитель Кремля оставил без комментариев. "Рабочие встречи", - повторил он.
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россия, рф, украина, стамбул, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Стамбул, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о графике Путина 15 мая
Песков сообщил, что у Путина запланированы рабочие встречи на 15 мая
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о графике российского лидера Владимира Путина на 15 мая сообщил, что у президента запланированы рабочие встречи, но не уточнил, где именно.
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы, исходя из этого и будет определен ее состав, сообщал в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Рабочие встречи запланированы у президента (в четверг - ред.), - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
Уточняющий вопрос, состоятся ли эти рабочие встречи в России, представитель Кремля оставил без комментариев.
"Рабочие встречи", - повторил он.
Песков ответил на вопрос о составе делегации на переговорах в Стамбуле