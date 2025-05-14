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В Кремле высказались о последних заявлениях Киева по переговорам в Стамбуле
В Кремле высказались о последних заявлениях Киева по переговорам в Стамбуле - 14.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле высказались о последних заявлениях Киева по переговорам в Стамбуле
Киев делает огромное количество противоречивых заявлений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T17:02+0300
2025-05-14T17:02+0300
2025-05-14T17:02+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Киев делает огромное количество противоречивых заявлений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Огромное количество противоречивых тезисов", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать звучащие сейчас противоречивые тезисы о том, что Владимир Зеленский приедет на переговоры. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российская делегация на переговорах с Украиной 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы, исходя из этого и будет определен ее состав, сообщал в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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Политика, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В Кремле высказались о последних заявлениях Киева по переговорам в Стамбуле
Песков: Киев делает огромное количество противоречивых заявлений
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Киев делает огромное количество противоречивых заявлений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Огромное количество противоречивых тезисов", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать звучащие сейчас противоречивые тезисы о том, что Владимир Зеленский приедет на переговоры.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российская делегация на переговорах с Украиной 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы, исходя из этого и будет определен ее состав, сообщал в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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