https://1prime.ru/20250514/peskov-857570720.html

В Кремле высказались о последних заявлениях Киева по переговорам в Стамбуле

В Кремле высказались о последних заявлениях Киева по переговорам в Стамбуле - 14.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле высказались о последних заявлениях Киева по переговорам в Стамбуле

Киев делает огромное количество противоречивых заявлений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T17:02+0300

2025-05-14T17:02+0300

2025-05-14T17:02+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Киев делает огромное количество противоречивых заявлений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Огромное количество противоречивых тезисов", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать звучащие сейчас противоречивые тезисы о том, что Владимир Зеленский приедет на переговоры. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российская делегация на переговорах с Украиной 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы, исходя из этого и будет определен ее состав, сообщал в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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россия, рф, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин