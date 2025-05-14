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ЦБ видит рост рисков в связи с появлением авторских ПИФов

ЦБ видит рост рисков в связи с появлением авторских ПИФов - 14.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ видит рост рисков в связи с появлением авторских ПИФов

Банк России видит некоторый рост рисков в связи с появлением паевых инвестиционных фондов для реализации стратегий авторов Telegram-каналов, говорится в обзоре... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T20:21+0300

2025-05-14T20:21+0300

2025-05-14T20:21+0300

экономика

банк россии

пиф

финансы

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Банк России видит некоторый рост рисков в связи с появлением паевых инвестиционных фондов для реализации стратегий авторов Telegram-каналов, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном ЦБ РФ. В конце первого квартала на рынке появились открытые паевые инвестиционные фонды, созданные для реализации инвестиционных стратегий финансовых экспертов (авторов Telegram-каналов), говорится в обзоре. В апреле маркетплейс "Финуслуги" Московской биржи и управляющая компания "Альфа-Капитал" объявили о запуске проекта авторских фондов. "Дальнейшее развитие указанной тенденции на фоне роста влияния социальных медиа на финансовые рынки приводит как к позитивным моментам, в частности повышению интереса к инвестированию, снижению информационных барьеров, так и к некоторому росту рисков вследствие увеличения взаимосвязанности рынков, увеличению объемов инвестиционных стратегий, нацеленных на копирование", - говорится в обзоре.

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банк россии, пиф, финансы