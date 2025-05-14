https://1prime.ru/20250514/pivo-857544563.html

В российских ресторанах подорожало импортное пиво

В российских ресторанах подорожало импортное пиво - 14.05.2025, ПРАЙМ

В российских ресторанах подорожало импортное пиво

Импортное пиво в российских ресторанах подорожало в среднем на 10% за год, выросло в цене как бутылочное, так и разливное, говорится в исследовании сервиса... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T06:25+0300

2025-05-14T06:25+0300

2025-05-14T06:25+0300

бизнес

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Импортное пиво в российских ресторанах подорожало в среднем на 10% за год, выросло в цене как бутылочное, так и разливное, говорится в исследовании сервиса автоматизации документооборота в ресторанном бизнесе DocsInBox, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что проанализировали цены в 10 тысячах ресторанов России в период с апреля 2024 по апрель 2025 года. "За год закупочные цены на импортное пиво в ресторанах выросли в среднем на 10%",- сообщили в сервисе. По данным сервиса, закупочные цены светлых сортов Corona Extra поднялись со 124 до 136 рублей (на 9,7%), а Peroni Nastro Azzurro - с 109 до 129 рублей (на 10,1%). Из темных сортов: Spaten Munchen Dunkel подорожал с 212 до 233 рублей (на 9,9%), Fuller's London Pride – с 240 до 264 рублей (на 10%). "Таким образом, и светлые, и темные сорта показали средний одинаковый рост закупочных цен - около 10%", - отметили в компании. Аналитики DocsInBox также изучили ситуацию с ценами на импортное разливное пиво в кегах – популярным выбором для многих ресторанов. "Здесь также зафиксирован рост цен на уровне 10%. К примеру, цена на O'Hara's Irish Red Nitro увеличилась со 12 150 до 13 365 рублей, а на Ayinger Jahrhundert Bier – с 10 606 до 11 666 рублей", - говорится в исследовании. "Увеличение закупочных цен вызвано несколькими факторами: повышением отпускных цен от крупных производителей пива, ростом фонда оплаты труда на фоне дефицита кадров и внедрением новых правил по маркировке пива, которые требуют обновления оборудования, обучения персонала. Например, в марте этого года ввели поэкземплярный учет пива, при котором предприятия общественного питания должны теперь отчитываться об обороте каждой единицы товара", - пояснил руководитель продукта DocsInBox.Маркировка Юрий Нинуа, слова которого привели в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия