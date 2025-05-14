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Россия готова открыть новые направления для полетов в страны БРИКС
Россия готова открыть новые направления для полетов в страны БРИКС - 14.05.2025, ПРАЙМ
Россия готова открыть новые направления для полетов в страны БРИКС
Россия готова расширить авиасообщение со странами БРИКС и открыть новые направления для полетов, сообщил Минтранс РФ по итогам встречи министров транспорта... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T21:25+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия готова расширить авиасообщение со странами БРИКС и открыть новые направления для полетов, сообщил Минтранс РФ по итогам встречи министров транспорта стран БРИКС. Вторая встреча министров транспорта стран БРИКС прошла 14 мая в Бразилии. Российскую делегацию на мероприятии возглавил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин. "Глава российской делегации выразил готовность нашей страны к расширению географии полетов со странами БРИКС. Также странами было подготовлено совместное заявление в части экологически чистого топлива (SAF), которое будет представлено Ассамблее ИКАО в октябре-ноябре этого года", - сообщили в Минтрансе. Потешкин представил опыт РФ по модернизации транспортной инфраструктуры, в частности аэропортов. Отдельно он отметил российские наработки в области электросудов и автономного судовождения в контексте декарбонизации морского транспорта. Министры транспорта стран БРИКС поддержали значимость развития международного транспортного сотрудничества в рамках объединения, важность укрепления торговых, экономических и культурных связей между странами. По итогам встречи принята министерская декларация, в которой отражена консолидированная позиция стран БРИКС по темам встречи, в том числе в части недопустимости односторонних санкций и ограничений в сфере транспорта. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, с 2025 года полноправным членом БРИКС стала Индонезия.
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россия, бразилия, авиатранспорт
Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, Авиатранспорт
Россия готова открыть новые направления для полетов в страны БРИКС
Минтранс РФ: Россия готова открыть новые направления для полетов в страны БРИКС
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия готова расширить авиасообщение со странами БРИКС и открыть новые направления для полетов, сообщил Минтранс РФ по итогам встречи министров транспорта стран БРИКС.
Вторая встреча министров транспорта стран БРИКС прошла 14 мая в Бразилии. Российскую делегацию на мероприятии возглавил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин.
"Глава российской делегации выразил готовность нашей страны к расширению географии полетов со странами БРИКС. Также странами было подготовлено совместное заявление в части экологически чистого топлива (SAF), которое будет представлено Ассамблее ИКАО в октябре-ноябре этого года", - сообщили в Минтрансе.
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Потешкин представил опыт РФ по модернизации транспортной инфраструктуры, в частности аэропортов. Отдельно он отметил российские наработки в области электросудов и автономного судовождения в контексте декарбонизации морского транспорта.
Министры транспорта стран БРИКС поддержали значимость развития международного транспортного сотрудничества в рамках объединения, важность укрепления торговых, экономических и культурных связей между странами.
По итогам встречи принята министерская декларация, в которой отражена консолидированная позиция стран БРИКС по темам встречи, в том числе в части недопустимости односторонних санкций и ограничений в сфере транспорта.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, с 2025 года полноправным членом БРИКС стала Индонезия.