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Россия готова открыть новые направления для полетов в страны БРИКС

Россия готова открыть новые направления для полетов в страны БРИКС - 14.05.2025, ПРАЙМ

Россия готова открыть новые направления для полетов в страны БРИКС

Россия готова расширить авиасообщение со странами БРИКС и открыть новые направления для полетов, сообщил Минтранс РФ по итогам встречи министров транспорта... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T21:25+0300

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экономика

россия

бразилия

авиатранспорт

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия готова расширить авиасообщение со странами БРИКС и открыть новые направления для полетов, сообщил Минтранс РФ по итогам встречи министров транспорта стран БРИКС. Вторая встреча министров транспорта стран БРИКС прошла 14 мая в Бразилии. Российскую делегацию на мероприятии возглавил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин. "Глава российской делегации выразил готовность нашей страны к расширению географии полетов со странами БРИКС. Также странами было подготовлено совместное заявление в части экологически чистого топлива (SAF), которое будет представлено Ассамблее ИКАО в октябре-ноябре этого года", - сообщили в Минтрансе. Потешкин представил опыт РФ по модернизации транспортной инфраструктуры, в частности аэропортов. Отдельно он отметил российские наработки в области электросудов и автономного судовождения в контексте декарбонизации морского транспорта. Министры транспорта стран БРИКС поддержали значимость развития международного транспортного сотрудничества в рамках объединения, важность укрепления торговых, экономических и культурных связей между странами. По итогам встречи принята министерская декларация, в которой отражена консолидированная позиция стран БРИКС по темам встречи, в том числе в части недопустимости односторонних санкций и ограничений в сфере транспорта. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, с 2025 года полноправным членом БРИКС стала Индонезия.

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россия, бразилия, авиатранспорт