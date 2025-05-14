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Премьер Малайзии обсудил с студентами вопросы глобальной политики - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Премьер Малайзии обсудил с студентами вопросы глобальной политики
Премьер Малайзии обсудил с студентами вопросы глобальной политики - 14.05.2025, ПРАЙМ
Премьер Малайзии обсудил с студентами вопросы глобальной политики
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что по прибытии в Россию встретился с малайзийскими студентами, проходящими обучение в РФ, и обсудил с ними... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T05:51+0300
2025-05-14T05:51+0300
экономика
россия
общество
малайзия
москва
рф
владимир путин
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ДЖАКАРТА, 14 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что по прибытии в Россию встретился с малайзийскими студентами, проходящими обучение в РФ, и обсудил с ними вопросы глобальной политики. "По прибытии в Москву я вместе с группой министров кабмина отправился... провести диалог с малайзийскими студентами, которые в настоящее время служат послами страны в России. Общаясь с ними, я обсудил некоторые из текущих геополитических проблем, включая введение "ответных" пошлин Соединенными Штатами", - написал Анвар Ибрагим в своем Telegram-канале. Политик заверил, что Малайзия будет "продолжать твердо стоять на ногах, опираясь на прочную экономическую основу". Анвар Ибрагим добавил, что малайзийцы, проживающие и обучающиеся за рубежом, несут большую ответственность. "Знания, полученные в зарубежных регионах, должны быть преобразованы в конкурентоспособность страны", - пояснил политик. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин 14 мая проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
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россия, общество , малайзия, москва, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Общество , МАЛАЙЗИЯ, МОСКВА, РФ, Владимир Путин
05:51 14.05.2025
 
Премьер Малайзии обсудил с студентами вопросы глобальной политики

Премьер Малайзии Ибрагим обсудил с студентами в России вопросы глобальной политики

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ДЖАКАРТА, 14 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что по прибытии в Россию встретился с малайзийскими студентами, проходящими обучение в РФ, и обсудил с ними вопросы глобальной политики.
"По прибытии в Москву я вместе с группой министров кабмина отправился... провести диалог с малайзийскими студентами, которые в настоящее время служат послами страны в России. Общаясь с ними, я обсудил некоторые из текущих геополитических проблем, включая введение "ответных" пошлин Соединенными Штатами", - написал Анвар Ибрагим в своем Telegram-канале.
Политик заверил, что Малайзия будет "продолжать твердо стоять на ногах, опираясь на прочную экономическую основу".
Анвар Ибрагим добавил, что малайзийцы, проживающие и обучающиеся за рубежом, несут большую ответственность.
"Знания, полученные в зарубежных регионах, должны быть преобразованы в конкурентоспособность страны", - пояснил политик.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин 14 мая проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоМАЛАЙЗИЯМОСКВАРФВладимир Путин
 
 
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