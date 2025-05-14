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Росстат назвал подорожавшие и подешевевшие продукты за неделю

Росстат назвал подорожавшие и подешевевшие продукты за неделю - 14.05.2025, ПРАЙМ

Росстат назвал подорожавшие и подешевевшие продукты за неделю

Огурцы и помидоры в России за период с 6 по 12 мая подешевели на 9,8% и 5,9% соответственно, при этом столовая свекла подорожала на 5,5%, мясо кур – на 1,2%,... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T19:22+0300

2025-05-14T19:22+0300

2025-05-14T19:22+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Огурцы и помидоры в России за период с 6 по 12 мая подешевели на 9,8% и 5,9% соответственно, при этом столовая свекла подорожала на 5,5%, мясо кур – на 1,2%, следует из материалов еженедельного мониторинга Росстата. По данным статистической службы, за указанный период цены на плодоовощную продукцию в России в среднем снизились на 0,6%. В то же время репчатый лук подорожал на 5,1%, морковь – на 4,8%, белокочанная капуста – на 3,9%, картофель – на 2,6%, яблоки – на 0,9%. При этом бананы подешевели на 1,3%. Росстат также зафиксировал увеличение цен на свинину на 0,5%, твердые, полутвердые и мягкие сыры, творог – на 0,3%. Говядина, сосиски, сардельки, мороженая рыба, мука и пшеничный хлеб, поваренная соль подорожали на 0,2%, пастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания, маргарин, пшено, черный чай, печенье и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,1%. В то же время цены на куриные яйца снизились на 1,2%. Баранина и мясные консервы для детского питания подешевели на 0,5%, вермишель – на 0,4%, сливочное масло, гречневая крупа, рис – на 0,2%, вареные колбасы и макаронные изделия – на 0,1%.

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инфляция, росстат, продукты питания, овощи, фрукты