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Путин проведет переговоры с премьером Малайзии - 14.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин проведет переговоры с премьером Малайзии
Путин проведет переговоры с премьером Малайзии - 14.05.2025, ПРАЙМ
Путин проведет переговоры с премьером Малайзии
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, ожидается, что лидеры предметно обсудят ключевые вопросы | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T00:17+0300
2025-05-14T00:17+0300
экономика
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, ожидается, что лидеры предметно обсудят ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе Кремля. Кроме того, в ходе встречи президент РФ и малайзийский премьер наметят шаги по дальнейшему углублению взаимодействия двух стран, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА В РОССИИ Официальный визит премьер-министра Малайзии в Россию продлится с 13 по 16 мая. Помимо переговоров с Путиным, Анвар Ибрагим в ходе поездки планирует провести встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщало министерство иностранных дел Малайзии. Малазийская сторона рассчитывает, что в ходе диалога с РФ сторонам удастся укрепить сотрудничество в таких областях, как торговля и инвестиции, сельское хозяйство, образование, аэрокосмическая промышленность и энергетика. Вопросы сотрудничества Анвар Ибрагим сможет обсудить с представителями как власти, так и бизнеса РФ. В график малайзийского премьера включена встреча с партнерами и компаниями, инвестирующими в Малайзию и ведущими с ней торговлю, а также с представителями малайзийской диаспоры. Кроме того, в программе премьер-министра Малайзии участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" в Казани и выступление с речью в Московском государственном институте международных отношений. ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ Возможности для расширения сотрудничества РФ и Малайзии достаточно большие, отмечал Путин во время предыдущей встречи с Анваром Ибрагимом на полях Восточного экономического форума в сентябре 2024 года. Как пояснял Путин, Россия уделяет большое внимание развитию отношений с Юго-Восточной Азией и рассчитывает, что в ходе председательства Малайзии в АСЕАН в 2025 году удастся найти новые направления сотрудничества с этим быстрорастущим и перспективным регионом мира. Путин не раз подчеркивал, что развитие отношений со странами Юго-Восточной Азии является одним из приоритетов РФ. По прогнозу президента РФ, Юго-Восточная Азия наряду с Африкой в будущем станут центрами глобального роста. Формирование новых центров развития в мире является приметой нынешнего времени, отмечал российский лидер. В развитии отношений с РФ заинтересована и Малайзия. Как сообщили в МИД страны, визит премьер-министра подчеркивает намерение Малайзии углубить экономические и стратегические связи с Россией и ее регионами, а также повысить свою роль в многосторонних платформах, таких как АСЕАН и БРИКС.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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мировая экономика, россия, рф, малайзия, москва, владимир путин, михаил мишустин, асеан, мид
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, РФ, МАЛАЙЗИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Михаил Мишустин, АСЕАН, МИД
00:17 14.05.2025
 
Путин проведет переговоры с премьером Малайзии

Путин проведет переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, ожидается, что лидеры предметно обсудят ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе Кремля.
Кроме того, в ходе встречи президент РФ и малайзийский премьер наметят шаги по дальнейшему углублению взаимодействия двух стран, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА В РОССИИ
Официальный визит премьер-министра Малайзии в Россию продлится с 13 по 16 мая. Помимо переговоров с Путиным, Анвар Ибрагим в ходе поездки планирует провести встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщало министерство иностранных дел Малайзии.
Малазийская сторона рассчитывает, что в ходе диалога с РФ сторонам удастся укрепить сотрудничество в таких областях, как торговля и инвестиции, сельское хозяйство, образование, аэрокосмическая промышленность и энергетика.
Вопросы сотрудничества Анвар Ибрагим сможет обсудить с представителями как власти, так и бизнеса РФ. В график малайзийского премьера включена встреча с партнерами и компаниями, инвестирующими в Малайзию и ведущими с ней торговлю, а также с представителями малайзийской диаспоры.
Кроме того, в программе премьер-министра Малайзии участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" в Казани и выступление с речью в Московском государственном институте международных отношений.
ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ
Возможности для расширения сотрудничества РФ и Малайзии достаточно большие, отмечал Путин во время предыдущей встречи с Анваром Ибрагимом на полях Восточного экономического форума в сентябре 2024 года. Как пояснял Путин, Россия уделяет большое внимание развитию отношений с Юго-Восточной Азией и рассчитывает, что в ходе председательства Малайзии в АСЕАН в 2025 году удастся найти новые направления сотрудничества с этим быстрорастущим и перспективным регионом мира.
Путин не раз подчеркивал, что развитие отношений со странами Юго-Восточной Азии является одним из приоритетов РФ. По прогнозу президента РФ, Юго-Восточная Азия наряду с Африкой в будущем станут центрами глобального роста. Формирование новых центров развития в мире является приметой нынешнего времени, отмечал российский лидер.
В развитии отношений с РФ заинтересована и Малайзия. Как сообщили в МИД страны, визит премьер-министра подчеркивает намерение Малайзии углубить экономические и стратегические связи с Россией и ее регионами, а также повысить свою роль в многосторонних платформах, таких как АСЕАН и БРИКС.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯРФМАЛАЙЗИЯМОСКВАВладимир ПутинМихаил МишустинАСЕАНМИД
 
 
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