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"Верный шаг": в Британии восхитились предложением Путина о переговорах
"Верный шаг": в Британии восхитились предложением Путина о переговорах - 14.05.2025, ПРАЙМ
"Верный шаг": в Британии восхитились предложением Путина о переговорах
Решение президента России Владимира Путина проигнорировать требования Европы о прекращении огня на Украине было правильным. Таким мнением поделился... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T08:32+0300
2025-05-14T08:32+0300
2025-05-14T08:32+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Решение президента России Владимира Путина проигнорировать требования Европы о прекращении огня на Украине было правильным. Таким мнением поделился экс-сотрудник посольства Великобритании в Москве Иан Прауд на YouTube.По словам Прауда, прежде, чем принимать решение о прекращении огня, необходимо провести встречи по вопросам, которые были у Москвы со времен Мюнхенской речи Путина."Сейчас он сделал намного более верный шаг, проигнорировав эти бесконечные требования о прекращении огня и предложив начать прямые переговоры", — отметил дипломат.Он также добавил, что прекращение огня без переговоров кажется бессмысленным, так как Украина воспользуется передышкой на фронте для укрепления сил.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Владимир Путин
"Верный шаг": в Британии восхитились предложением Путина о переговорах
Дипломат Прауд: Путин сделал верный шаг, проигнорировав требования Запада
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ.
Решение президента России Владимира Путина проигнорировать требования Европы о прекращении огня на Украине было правильным. Таким мнением поделился экс-сотрудник посольства Великобритании в Москве Иан Прауд на YouTube
.
По словам Прауда, прежде, чем принимать решение о прекращении огня, необходимо провести встречи по вопросам, которые были у Москвы со времен Мюнхенской речи Путина.
"Сейчас он сделал намного более верный шаг, проигнорировав эти бесконечные требования о прекращении огня и предложив начать прямые переговоры", — отметил дипломат.
Он также добавил, что прекращение огня без переговоров кажется бессмысленным, так как Украина воспользуется передышкой на фронте для укрепления сил.
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