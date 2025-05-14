https://1prime.ru/20250514/putin-857561376.html

Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером России

Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером России - 14.05.2025, ПРАЙМ

Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером России

Глава государства Владимир Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером России. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T14:05+0300

2025-05-14T14:05+0300

2025-05-14T14:05+0300

россия

малайзия

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером России. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая. "Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Москве. Малайзия - наш давний, очень надёжный и значимый партнёр и в целом, и в Юго-Восточной Азии", - сказал Путин в ходе встречи с премьером Малайзии.Российский лидер также выразил надежду, что отношения с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) будут развиваться.

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малайзия

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