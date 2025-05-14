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Путин поручил увеличить товарооборот между Россией и Малайзией - 14.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250514/putin-857562262.html
Путин поручил увеличить товарооборот между Россией и Малайзией
Путин поручил увеличить товарооборот между Россией и Малайзией - 14.05.2025, ПРАЙМ
Путин поручил увеличить товарооборот между Россией и Малайзией
Товарооборот России и Малайзии в 2024 году несколько снизился, нужно предпринять меры, чтобы выйти на положительный тренд развития. Об этом заявил глава... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T14:16+0300
2025-05-14T14:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
малайзия
рф
москва
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России и Малайзии в 2024 году несколько снизился, нужно предпринять меры, чтобы выйти на положительный тренд развития. Об этом заявил глава государства Владимир Путин."У нас (РФ и Малайзии - ред.) - устойчивые торгово-экономические связи. Правда, должен отметить, к сожалению, что за прошлый год чуть-чуть товарооборот припал, но все-таки он находится на хорошем уровне. Межправкомиссия должна уделить этому внимание, поискать причины и сделать все для того, чтобы выйти на положительный тренд развития", - сказал глава государства в ходе официального визита в Россию премьера Малайзии Анвара Ибрагима.
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россия, мировая экономика, малайзия, рф, москва, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, МАЛАЙЗИЯ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин
14:16 14.05.2025
 
Путин поручил увеличить товарооборот между Россией и Малайзией

Путин: товарооборот России и Малайзии в 2024 году несколько снизился

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров
Президент Владимир Путин провел заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России и Малайзии в 2024 году несколько снизился, нужно предпринять меры, чтобы выйти на положительный тренд развития. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
"У нас (РФ и Малайзии - ред.) - устойчивые торгово-экономические связи. Правда, должен отметить, к сожалению, что за прошлый год чуть-чуть товарооборот припал, но все-таки он находится на хорошем уровне. Межправкомиссия должна уделить этому внимание, поискать причины и сделать все для того, чтобы выйти на положительный тренд развития", - сказал глава государства в ходе официального визита в Россию премьера Малайзии Анвара Ибрагима.
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
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14:05
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаМАЛАЙЗИЯРФМОСКВАВладимир Путин
 
 
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