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Россия и Малайзия могут реализовать проекты в газовой сфере, заявил Путин

Россия и Малайзия могут реализовать проекты в газовой сфере, заявил Путин - 14.05.2025, ПРАЙМ

Россия и Малайзия могут реализовать проекты в газовой сфере, заявил Путин

Россия и Малайзия могут реализовать совместные проекты в газовой сфере и по мирному атому, заявил президент России Владимир Путин. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T16:52+0300

2025-05-14T16:52+0300

2025-05-14T16:52+0300

энергетика

газ

россия

малайзия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия и Малайзия могут реализовать совместные проекты в газовой сфере и по мирному атому, заявил президент России Владимир Путин. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая. "Видим перспективы для реализации совместных проектов в газовой сфере и по мирному атому", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-малайзийских переговоров.

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малайзия

москва

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газ, россия, малайзия, москва, владимир путин