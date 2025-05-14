https://1prime.ru/20250514/putin-857570275.html
Россия и Малайзия могут реализовать проекты в газовой сфере, заявил Путин
Россия и Малайзия могут реализовать проекты в газовой сфере, заявил Путин - 14.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Малайзия могут реализовать проекты в газовой сфере, заявил Путин
Россия и Малайзия могут реализовать совместные проекты в газовой сфере и по мирному атому, заявил президент России Владимир Путин. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T16:52+0300
2025-05-14T16:52+0300
2025-05-14T16:52+0300
энергетика
газ
россия
малайзия
москва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857562111_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_964febe382e54ac5e71e1c272d793104.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия и Малайзия могут реализовать совместные проекты в газовой сфере и по мирному атому, заявил президент России Владимир Путин. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая. "Видим перспективы для реализации совместных проектов в газовой сфере и по мирному атому", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-малайзийских переговоров.
https://1prime.ru/20250514/otnosheniya-857569657.html
малайзия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857562111_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_7804b5431b5be7ce56e4af739a088ae2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, малайзия, москва, владимир путин
Энергетика, Газ, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
Россия и Малайзия могут реализовать проекты в газовой сфере, заявил Путин
Путин: Россия и Малайзия могут реализовать совместные проекты по мирному атому