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Уиткофф и Рубио отправятся в Стамбул в пятницу, пишет Reuters

Уиткофф и Рубио отправятся в Стамбул в пятницу, пишет Reuters - 14.05.2025, ПРАЙМ

Уиткофф и Рубио отправятся в Стамбул в пятницу, пишет Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что он и госсекретарь США Марко Рубио отправятся в Стамбул в пятницу на фоне переговоров РФ и... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T17:41+0300

2025-05-14T17:41+0300

2025-05-14T17:43+0300

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стив уиткофф

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что он и госсекретарь США Марко Рубио отправятся в Стамбул в пятницу на фоне переговоров РФ и Украины, передает агентство Reuters. "Уиткофф сказал, что он и госсекретарь Рубио отправятся в Стамбул в пятницу", - говорится в публикации. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://1prime.ru/20250513/ultimatum-857508165.html

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общество , сша, стамбул, дональд трамп, стив уиткофф, марко рубио