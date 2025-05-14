Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличила импорт молодого картофеля в 3,5 раза - 14.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250514/rosselkhoznadzor-857552568.html
Россия увеличила импорт молодого картофеля в 3,5 раза
Россия увеличила импорт молодого картофеля в 3,5 раза - 14.05.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила импорт молодого картофеля в 3,5 раза
Россия с начала 2025 года увеличила импорт молодого продовольственного картофеля в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 432,2 тысячи... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T11:21+0300
2025-05-14T11:21+0300
экономика
бизнес
россия
египет
китай
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/83484/53/834845368_0:76:3371:1972_1920x0_80_0_0_e9f45d1ae429e89a3ca885e3c111bdc0.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия с начала 2025 года увеличила импорт молодого продовольственного картофеля в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 432,2 тысячи тонн, сообщили в Россельхознадзоре. "Россельхознадзор по данным информационной системы ФГИС "Аргус-Фито" с начала 2025 года по состоянию на 7 мая фиксирует увеличение импорта в Россию молодого продовольственного картофеля. Ввоз свежего картофеля вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – со 124,8 тысячи тонн до 432,2 тысячи тонн", - говорится в сообщении. Там отметили, что поставки из Египта выросли в 4,5 раза, до 266,3 тысячи тонн, следом идет Китай, который увеличил экспорт данного продукта до 65,5 тысячи тонн. Также Пакистан ввез картофеля в 4,4 раза больше, чем за указанный период в прошлом году, - 8,2 тысячи тонн. Казахстан и Армения нарастили импорт до 7 тысяч и 5,1 тысячи тонн соответственно. Кроме того, за указанный период импортировано 30,4 тысячи тонн картофеля из Грузии. Его поставки за аналогичный период прошлого года не осуществлялись, добавили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250508/kartofel-857393224.html
египет
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83484/53/834845368_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_1f2ace305a361c13534d17d032bf0333.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, египет, китай, россельхознадзор
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, КИТАЙ, Россельхознадзор
11:21 14.05.2025
 
Россия увеличила импорт молодого картофеля в 3,5 раза

Россельхознадзор: Россия с начала года увеличила импорт молодого картофеля в 3,5 раза

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСбор урожая картофеля в Красноярском крае
Сбор урожая картофеля в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия с начала 2025 года увеличила импорт молодого продовольственного картофеля в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 432,2 тысячи тонн, сообщили в Россельхознадзоре.
"Россельхознадзор по данным информационной системы ФГИС "Аргус-Фито" с начала 2025 года по состоянию на 7 мая фиксирует увеличение импорта в Россию молодого продовольственного картофеля. Ввоз свежего картофеля вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – со 124,8 тысячи тонн до 432,2 тысячи тонн", - говорится в сообщении.
Там отметили, что поставки из Египта выросли в 4,5 раза, до 266,3 тысячи тонн, следом идет Китай, который увеличил экспорт данного продукта до 65,5 тысячи тонн. Также Пакистан ввез картофеля в 4,4 раза больше, чем за указанный период в прошлом году, - 8,2 тысячи тонн. Казахстан и Армения нарастили импорт до 7 тысяч и 5,1 тысячи тонн соответственно.
Кроме того, за указанный период импортировано 30,4 тысячи тонн картофеля из Грузии. Его поставки за аналогичный период прошлого года не осуществлялись, добавили в ведомстве.
Картофель
В Минсельхозе рассказали, когда начнут снижаться цены на картофель
8 мая, 13:27
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯЕГИПЕТКИТАЙРоссельхознадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала