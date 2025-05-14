https://1prime.ru/20250514/rosselkhoznadzor-857552568.html

Россия увеличила импорт молодого картофеля в 3,5 раза

Россия увеличила импорт молодого картофеля в 3,5 раза - 14.05.2025, ПРАЙМ

Россия увеличила импорт молодого картофеля в 3,5 раза

Россия с начала 2025 года увеличила импорт молодого продовольственного картофеля в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 432,2 тысячи... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T11:21+0300

2025-05-14T11:21+0300

2025-05-14T11:21+0300

экономика

бизнес

россия

египет

китай

россельхознадзор

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия с начала 2025 года увеличила импорт молодого продовольственного картофеля в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 432,2 тысячи тонн, сообщили в Россельхознадзоре. "Россельхознадзор по данным информационной системы ФГИС "Аргус-Фито" с начала 2025 года по состоянию на 7 мая фиксирует увеличение импорта в Россию молодого продовольственного картофеля. Ввоз свежего картофеля вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – со 124,8 тысячи тонн до 432,2 тысячи тонн", - говорится в сообщении. Там отметили, что поставки из Египта выросли в 4,5 раза, до 266,3 тысячи тонн, следом идет Китай, который увеличил экспорт данного продукта до 65,5 тысячи тонн. Также Пакистан ввез картофеля в 4,4 раза больше, чем за указанный период в прошлом году, - 8,2 тысячи тонн. Казахстан и Армения нарастили импорт до 7 тысяч и 5,1 тысячи тонн соответственно. Кроме того, за указанный период импортировано 30,4 тысячи тонн картофеля из Грузии. Его поставки за аналогичный период прошлого года не осуществлялись, добавили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250508/kartofel-857393224.html

египет

китай

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бизнес, россия, египет, китай, россельхознадзор