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В России снизилось количество выдач и лимитов по кредитным картам

В России снизилось количество выдач и лимитов по кредитным картам - 14.05.2025, ПРАЙМ

В России снизилось количество выдач и лимитов по кредитным картам

Количество выдач и лимиты по кредитным картам в апреле 2025 года снизились в России в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T00:26+0300

2025-05-14T00:26+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Количество выдач и лимиты по кредитным картам в апреле 2025 года снизились в России в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "ОКБ подвело итоги выдач кредитных карт в апреле 2025 года. За месяц банки открыли для россиян 1,11 миллиона договоров на кредитные карты с общим лимитом 139,42 миллиарда рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 54%, общий объем одобренных лимитов – на 52%. В апреле 2024 года гражданам было выдано 2,43 миллиона карт на 288,85 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что средний размер лимита по карте вырос на 5% - со 119 тысяч рублей в апреле 2024 года до 125 тысяч рублей в апреле 2025 года. По сравнению с мартом в апреле количество выдач и общий лимит по кредитным картам сократились на 6%. В марте было оформлено 1,18 миллиона карт с общим лимитом 148,91 миллиарда рублей. Средний лимит по кредитке стал меньше на 1%, в марте он был равен 126 тысяч рублей. "Всего за первые 4 месяца 2025 года было выдано 4,64 миллиона кредитных карт с общим лимитом 566,53 миллиарда рублей и средним лимитом по карте 122 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 50%, общий объем лимитов – на 43%, средний лимит по карте вырос на 15%", - также отмечается в материалах ОКБ. Согласно данным бюро, в топ-5 регионов по общему объему лимитов кредитных карт в апреле вошли: Москва – 73,64 тысячи карт с общим лимитом 11,98 миллиарда рублей и средним лимитом по кредитке 163 тысяч рублей; Московская область – 59,54 тысячи карт на 8,75 миллиарда рублей и средним лимитом по кредитке 147 тысяч рублей, Санкт-Петербург – 43,08 тысяч карт на 6,05 миллиарда рублей и средним лимитом по кредитке 140 тысяч рублей, Краснодарский край – 46,01 тысячи карт на 5,97 миллиарда рублей и средним лимитом по кредитке 130 тысяч рублей и Башкирия – 34,38 тысячи карт на 4,02 миллиарда рублей и средним лимитом по кредитке 117 тысяч рублей.

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финансы, банки, россия, москва, московская область, санкт-петербург