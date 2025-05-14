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Россия поставила в Индонезию угля на рекордные $136,6 млн

Россия поставила в Индонезию угля на рекордные $136,6 млн - 14.05.2025, ПРАЙМ

Россия поставила в Индонезию угля на рекордные $136,6 млн

Россия в январе-феврале поставила в Индонезию угля на рекордные для этого периода 136,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T03:15+0300

2025-05-14T03:15+0300

2025-05-14T03:15+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия в январе-феврале поставила в Индонезию угля на рекордные для этого периода 136,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы. Индонезийские компании за первые два месяца этого года приобрели у России 888,7 тысячи тонн угля, что на четверть выше значения за аналогичный период прошлого года. При этом стоимость российского экспорта составила 136,6 миллиона долларов против 122 миллионов годом ранее. Поставки в январе-феврале стали рекордными для этого периода как в денежном, так и в физическом выражениях. Россия была вторым основным поставщиком угля на индонезийский рынок. Лидером была Австралия, которая в январе-феврале экспортировала в Индонезию этого углеводорода на 271,2 миллиона долларов. Тройку замкнули США с продажами на 100,8 миллиона долларов.

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