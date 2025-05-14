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Россия нарастила экспорт удобрений в Индонезию до исторического максимума - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Россия нарастила экспорт удобрений в Индонезию до исторического максимума
Россия нарастила экспорт удобрений в Индонезию до исторического максимума - 14.05.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт удобрений в Индонезию до исторического максимума
Россия в январе-феврале 2025 года нарастила экспорт удобрений в Индонезию до исторического максимума в 274 тысячи тонн, следует из анализа РИА Новости данных... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T05:15+0300
2025-05-14T05:15+0300
энергетика
экономика
россия
индонезия
москва
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия в январе-феврале 2025 года нарастила экспорт удобрений в Индонезию до исторического максимума в 274 тысячи тонн, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы. Россия за первые два месяца текущего года отгрузила в Индонезию 274,4 тысячи тонн удобрений, что в 2,2 раза больше уровня годом ранее. Это стало максимальным значением для этого периода за все время двусторонней торговли. Стоимость поставок за год выросла в 1,9 раза и составила 89,9 миллиона долларов. Больше последний раз было в начале 2022 года, когда на фоне высоких цен на газ российский экспорт удобрений достиг 95,6 миллиона долларов. В результате Россия стала вторым основным поставщиком удобрений на индонезийский рынок с долей в 19%. Лидером была Канада, которая в начале текущего года экспортировала 344 тысячи тонн на 101,2 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Китай с 259,8 тысячи тонн на 64,8 миллиона долларов.
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Энергетика, Экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, МОСКВА, КАНАДА
05:15 14.05.2025
 
Россия нарастила экспорт удобрений в Индонезию до исторического максимума

Россия в январе-феврале нарастила экспорт удобрений в Индонезию до исторического максимума

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия в январе-феврале 2025 года нарастила экспорт удобрений в Индонезию до исторического максимума в 274 тысячи тонн, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы.
Россия за первые два месяца текущего года отгрузила в Индонезию 274,4 тысячи тонн удобрений, что в 2,2 раза больше уровня годом ранее. Это стало максимальным значением для этого периода за все время двусторонней торговли.
Стоимость поставок за год выросла в 1,9 раза и составила 89,9 миллиона долларов. Больше последний раз было в начале 2022 года, когда на фоне высоких цен на газ российский экспорт удобрений достиг 95,6 миллиона долларов.
В результате Россия стала вторым основным поставщиком удобрений на индонезийский рынок с долей в 19%. Лидером была Канада, которая в начале текущего года экспортировала 344 тысячи тонн на 101,2 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Китай с 259,8 тысячи тонн на 64,8 миллиона долларов.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯИНДОНЕЗИЯМОСКВАКАНАДА
 
 
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