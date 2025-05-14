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В России в праздники активизировались телефонные мошенники - 14.05.2025, ПРАЙМ
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В России в праздники активизировались телефонные мошенники
В России в праздники активизировались телефонные мошенники - 14.05.2025, ПРАЙМ
В России в праздники активизировались телефонные мошенники
Телефонные мошенники активизировались в праздники в России: звонков было на 36% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, а пик наблюдался с 1 по 4... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T07:56+0300
2025-05-14T07:56+0300
общество
москва
санкт-петербург
краснодар
мтс
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Телефонные мошенники активизировались в праздники в России: звонков было на 36% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, а пик наблюдался с 1 по 4 мая, подсчитали для РИА Новости специалисты сервиса "Защитник" (входит в группу МТС). "Количество нежелательных звонок по сравнению с началом мая 2024 года увечилось на 36%. Пик активности мошенников пришелся на период с 1 по 4 мая, на который пришлось 65% мошеннических звонков, в том время как на период с 8 по 11 мая – 35%", - сообщили там. Отмечается, что чаще всего злоумышленники звонили жителям крупных городов с населением более миллиона человек. Так, почти половина мошеннических звонков пришлась на Москву. Также в тройку "лидеров" вошли Санкт-Петербург и Краснодар. В свою очередь самой распространенной схемой в праздничные дни стало представление злоумышленников сотрудниками различных финансовых компаний и проектов. Они предлагали услуги и продукты - от инвестиций до способов дополнительного заработка. На этот сценарий пришлось 57% всех выявленных попыток обмана. Также среди популярных способов мошенничества фигурировали схемы со сменой тарифа и с фондом призов, приуроченным к праздникам.
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192
40
192
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общество , москва, санкт-петербург, краснодар, мтс
Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КРАСНОДАР, МТС
07:56 14.05.2025
 
В России в праздники активизировались телефонные мошенники

"Защитник": телефонные мошенники активизировались в праздники в России

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Телефонные мошенники активизировались в праздники в России: звонков было на 36% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, а пик наблюдался с 1 по 4 мая, подсчитали для РИА Новости специалисты сервиса "Защитник" (входит в группу МТС).
"Количество нежелательных звонок по сравнению с началом мая 2024 года увечилось на 36%. Пик активности мошенников пришелся на период с 1 по 4 мая, на который пришлось 65% мошеннических звонков, в том время как на период с 8 по 11 мая – 35%", - сообщили там.
Отмечается, что чаще всего злоумышленники звонили жителям крупных городов с населением более миллиона человек. Так, почти половина мошеннических звонков пришлась на Москву. Также в тройку "лидеров" вошли Санкт-Петербург и Краснодар.
В свою очередь самой распространенной схемой в праздничные дни стало представление злоумышленников сотрудниками различных финансовых компаний и проектов. Они предлагали услуги и продукты - от инвестиций до способов дополнительного заработка. На этот сценарий пришлось 57% всех выявленных попыток обмана.
Также среди популярных способов мошенничества фигурировали схемы со сменой тарифа и с фондом призов, приуроченным к праздникам.
 
ОбществоМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКРАСНОДАРМТС
 
 
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