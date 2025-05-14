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Россияне стали чаще покупать обогреватели - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще покупать обогреватели
Россияне стали чаще покупать обогреватели - 14.05.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще покупать обогреватели
Пришедшие в РФ в конце апреля - начале мая холода стали причиной увеличения спроса на всевозможные обогреватели: только на двух маркетплейсах россияне в этот... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T05:58+0300
2025-05-14T05:58+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Пришедшие в РФ в конце апреля - начале мая холода стали причиной увеличения спроса на всевозможные обогреватели: только на двух маркетплейсах россияне в этот период купили этих устройств в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом и только с начала мая потратили на обогреватели 141 миллион рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики Moneyplace (сервис для анализа маркетплейсов, входит в экосистему для бизнеса "Контур"). "В целом за апрель-май 2025 года было реализовано 177 тысяч приборов, что на 49% больше, чем в аналогичный период 2024 года, а в мае 2025 продажи показали 62,6% роста по сравнению с апрелем", - привели в компании данные по двум маркетплейсам. Эксперты указали, что рост покупок россиянами разных бытовых отопительных приборов стал закономерной реакцией на скачки температуры. "Так, только за первые две недели мая на двух крупнейших маркетплейсах жители страны потратили на обогреватели более 141 миллиона рублей: продажи тепловентиляторов в этот период выросли на 83% по сравнению со средними показателями", - подсчитали специалисты. Аналитики уточнили, что наибольший рост спроса наблюдался в категориях портативных напольных тепловентиляторов и конвекторных обогревателей. Средняя цена обогревателя, по данным сервиса, составила от 800 до 2 400 рублей.
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бизнес, россия, москва, рф
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ
05:58 14.05.2025
 
Россияне стали чаще покупать обогреватели

Moneyplace: россияне в мае купили обогреватели на 141 миллион рублей

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Пришедшие в РФ в конце апреля - начале мая холода стали причиной увеличения спроса на всевозможные обогреватели: только на двух маркетплейсах россияне в этот период купили этих устройств в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом и только с начала мая потратили на обогреватели 141 миллион рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики Moneyplace (сервис для анализа маркетплейсов, входит в экосистему для бизнеса "Контур").
"В целом за апрель-май 2025 года было реализовано 177 тысяч приборов, что на 49% больше, чем в аналогичный период 2024 года, а в мае 2025 продажи показали 62,6% роста по сравнению с апрелем", - привели в компании данные по двум маркетплейсам.
Эксперты указали, что рост покупок россиянами разных бытовых отопительных приборов стал закономерной реакцией на скачки температуры.
"Так, только за первые две недели мая на двух крупнейших маркетплейсах жители страны потратили на обогреватели более 141 миллиона рублей: продажи тепловентиляторов в этот период выросли на 83% по сравнению со средними показателями", - подсчитали специалисты.
Аналитики уточнили, что наибольший рост спроса наблюдался в категориях портативных напольных тепловентиляторов и конвекторных обогревателей.
Средняя цена обогревателя, по данным сервиса, составила от 800 до 2 400 рублей.
 
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