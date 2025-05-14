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"Бич Европы". В Британии объяснили суть отношений Запада и России
"Бич Европы". В Британии объяснили суть отношений Запада и России - 14.05.2025, ПРАЙМ
"Бич Европы". В Британии объяснили суть отношений Запада и России
Демонизация России западными странами имеет давние корни и продолжается по сей день. Таким мнением на YouTube поделился профессор политэкономии, член британской | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T08:45+0300
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политика
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Демонизация России западными странами имеет давние корни и продолжается по сей день. Таким мнением на YouTube поделился профессор политэкономии, член британской палаты лордов Роберт Скидельски."Русофобия — иррациональный страх России, из-за того, что она кажется большой, словно спрут. Это самое простое объяснение. <…> Царская Россия, варварская, бич молодой и свободной Европы — так говорили в 19 веке. Эти убеждения затем распространяло НАТО уже про СССР", — отметил эксперт.Скидельски утверждает, что русофобские тезисы существуют уже несколько столетий и препятствуют установлению мирных отношений. В последнее десятилетие Запад не поддерживал переговоры с Россией, предпочитая вводить новые санкции и готовиться к вооруженному конфликту.
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россия, запад
"Бич Европы". В Британии объяснили суть отношений Запада и России
Профессор Скидельски: противостояние Запада и России имеет глубокие корни
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ.
Демонизация России западными странами имеет давние корни и продолжается по сей день. Таким мнением на YouTube
поделился профессор политэкономии, член британской палаты лордов Роберт Скидельски.
"Русофобия — иррациональный страх России, из-за того, что она кажется большой, словно спрут. Это самое простое объяснение. <…> Царская Россия, варварская, бич молодой и свободной Европы — так говорили в 19 веке. Эти убеждения затем распространяло НАТО уже про СССР", — отметил эксперт.
Скидельски утверждает, что русофобские тезисы существуют уже несколько столетий и препятствуют установлению мирных отношений. В последнее десятилетие Запад не поддерживал переговоры с Россией, предпочитая вводить новые санкции и готовиться к вооруженному конфликту.
"Поставил под угрозу": Западу придется отказаться от санкций против России