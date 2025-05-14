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Комитет ГД одобрил проект, обязывающий банки использовать цифровой рубль
Комитет ГД одобрил проект, обязывающий банки использовать цифровой рубль - 14.05.2025, ПРАЙМ
Комитет ГД одобрил проект, обязывающий банки использовать цифровой рубль
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который обязывает банки проводить операции с цифровым рублем и... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T11:00+0300
2025-05-14T11:00+0300
2025-05-14T11:00+0300
финансы
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который обязывает банки проводить операции с цифровым рублем и использовать универсальный QR-код. На рассмотрение Думы его планируется вынести 20 мая. Документ внесен группой сенаторов и депутатов. Он расширяет возможности расчетов цифровыми рублями и внедряет универсальный код при безналичной оплате гражданами товаров, работ и услуг. Для этого вводятся понятия "универсальный платежный код" и "оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода", а также устанавливается обязательность использования этого кода для оплаты цифровыми рублями товаров, работ и услуг. Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода станет Национальная система платежных карт (НСПК). А Банк России будет определять для банков условия и сроки проведения операций с цифровыми рублями, а также сроки внедрения универсального QR-кода. Это позволит гибко масштабировать национальную цифровую инфраструктуру, пояснял ранее один из авторов этой законодательной инициативы, председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Законопроект обязывает кредитные организации обеспечить клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля. Системно значимые банки должны сделать это с 1 июля 2025 года, банки с универсальной лицензией - с 1 июля 2026 года, остальные - с 1 июля 2027 года. Кроме того, с 1 января 2026 года кредитные организации должны обеспечить возможность расчетов через универсальный QR-код. Одновременно вносятся изменения в законодательство, которые обязывают продавцов (исполнителей, владельцев агрегаторов) предоставлять возможность оплаты товаров, работ и услуг цифровыми рублями. Эта обязанность вводится для лиц с годовым оборотом более 30 миллионов рублей с 1 июля 2025 года, более 20 миллионов рублей - с 1 июля 2026 года, для остальных – с 1 июля 2027 года. Однако если место оплаты находится вне зоны доступа к сотовой связи или к интернету, то продавец (исполнитель, владелец агрегатора) освобождается от такой обязанности. ПОЗИЦИЯ КАБМИНА Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки. В частности, оно считает целесообразным "предусмотреть возможность проведения расчетов посредством предоставляемого АО "НСПК" QR-кода, позволяющего осуществить технологическую интеграцию и бесперебойное взаимодействие различных платежных платформ при обслуживании клиентов". При этом для формирования и развития равных конкурентных условий на рынке платежных услуг следует закрепить положение об обеспечении предоставления QR-кода на недискриминационной и безвозмездной основе, в том числе при подключении платежных сервисов, сказано в отзыве кабмина на законопроект. В нем также отмечается необходимость разработать положения (стандарты) о приоритетном использовании на платежной странице социально значимых способов оплаты (например, сервис быстрых платежей, цифровой рубль). Кроме того, для защиты интересов малого и среднего бизнеса кабмин предлагает распространить обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) цифровыми рублями лишь на лиц, которые могут обеспечить оплату с помощью национальных платежных инструментов, то есть карты "Мир".
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финансы, банки, россия, москва, рф, анатолий аксаков, госдума, дума, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Анатолий Аксаков, Госдума, Дума, Экономика, Банк России
Комитет ГД одобрил проект, обязывающий банки использовать цифровой рубль
Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении законопроект об операциях с цифровым рублем
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который обязывает банки проводить операции с цифровым рублем и использовать универсальный QR-код. На рассмотрение Думы его планируется вынести 20 мая.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов. Он расширяет возможности расчетов цифровыми рублями и внедряет универсальный код при безналичной оплате гражданами товаров, работ и услуг.
Для этого вводятся понятия "универсальный платежный код" и "оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода", а также устанавливается обязательность использования этого кода для оплаты цифровыми рублями товаров, работ и услуг. Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода станет Национальная система платежных карт (НСПК).
А Банк России будет определять для банков условия и сроки проведения операций с цифровыми рублями, а также сроки внедрения универсального QR-кода. Это позволит гибко масштабировать национальную цифровую инфраструктуру, пояснял ранее один из авторов этой законодательной инициативы, председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
Законопроект обязывает кредитные организации обеспечить клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля. Системно значимые банки должны сделать это с 1 июля 2025 года, банки с универсальной лицензией - с 1 июля 2026 года, остальные - с 1 июля 2027 года. Кроме того, с 1 января 2026 года кредитные организации должны обеспечить возможность расчетов через универсальный QR-код.
Одновременно вносятся изменения в законодательство, которые обязывают продавцов (исполнителей, владельцев агрегаторов) предоставлять возможность оплаты товаров, работ и услуг цифровыми рублями. Эта обязанность вводится для лиц с годовым оборотом более 30 миллионов рублей с 1 июля 2025 года, более 20 миллионов рублей - с 1 июля 2026 года, для остальных – с 1 июля 2027 года. Однако если место оплаты находится вне зоны доступа к сотовой связи или к интернету, то продавец (исполнитель, владелец агрегатора) освобождается от такой обязанности.
Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки. В частности, оно считает целесообразным "предусмотреть возможность проведения расчетов посредством предоставляемого АО "НСПК" QR-кода, позволяющего осуществить технологическую интеграцию и бесперебойное взаимодействие различных платежных платформ при обслуживании клиентов".
При этом для формирования и развития равных конкурентных условий на рынке платежных услуг следует закрепить положение об обеспечении предоставления QR-кода на недискриминационной и безвозмездной основе, в том числе при подключении платежных сервисов, сказано в отзыве кабмина на законопроект.
В нем также отмечается необходимость разработать положения (стандарты) о приоритетном использовании на платежной странице социально значимых способов оплаты (например, сервис быстрых платежей, цифровой рубль).
Кроме того, для защиты интересов малого и среднего бизнеса кабмин предлагает распространить обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) цифровыми рублями лишь на лиц, которые могут обеспечить оплату с помощью национальных платежных инструментов, то есть карты "Мир".
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