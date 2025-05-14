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Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже
Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже - 14.05.2025, ПРАЙМ
Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже
Курс рубля в среду днем перешел к повышению против юаня на Московской бирже: китайская валюта снижается в направлении отметки 11 рублей, следует из данных... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T13:34+0300
2025-05-14T13:34+0300
2025-05-14T13:34+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в среду днем перешел к повышению против юаня на Московской бирже: китайская валюта снижается в направлении отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.23 мск теряет 3 копейки, до 11,09 рубля, дневной диапазон составляет 11,08-11,15 рубля. Есть несколько факторов, способствующих укреплению рубля, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Среди них стоит отметить ожидание улучшения геополитической ситуации, позитивную динамику рынка энергоносителей, а также слабый спрос на валюту со стороны импортеров на фоне высоких ставок в экономике, поясняет он. "Данные факторы продолжат поддерживать рубль в рамках сессии среды, способствуя его умеренному укреплению. Юань в ходе сегодняшних торгов сможет сделать еще один шаг к нижней границе диапазона 11-11,5 рубля. В краткосрочной перспективе, в случае дальнейшего улучшения геополитической ситуации, китайская валюта может на некоторое время уйти ниже 11 рублей. Однако на средне- и долгосрочной перспективе видим риски, которые могут привести к ослаблению рубля", - прогнозирует Зварич. Позднее в среду запланирован выход "Обзора рисков финансовых рынков" от Банка России, который покажет, кто покупал, а кто продавал валюту в апреле, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер", рассуждая о факторах курсообразования рубля.
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рынок, торги, богдан зварич, алексей антонов, промсвязьбанк, банк россии
Экономика, Рынок, Торги, Богдан Зварич, Алексей Антонов, Промсвязьбанк, Банк России
Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже
Курс юаня на Московской бирже снизился до 11,09 рубля
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в среду днем перешел к повышению против юаня на Московской бирже: китайская валюта снижается в направлении отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.23 мск теряет 3 копейки, до 11,09 рубля, дневной диапазон составляет 11,08-11,15 рубля.
Есть несколько факторов, способствующих укреплению рубля, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Среди них стоит отметить ожидание улучшения геополитической ситуации, позитивную динамику рынка энергоносителей, а также слабый спрос на валюту со стороны импортеров на фоне высоких ставок в экономике, поясняет он.
"Данные факторы продолжат поддерживать рубль в рамках сессии среды, способствуя его умеренному укреплению. Юань в ходе сегодняшних торгов сможет сделать еще один шаг к нижней границе диапазона 11-11,5 рубля. В краткосрочной перспективе, в случае дальнейшего улучшения геополитической ситуации, китайская валюта может на некоторое время уйти ниже 11 рублей. Однако на средне- и долгосрочной перспективе видим риски, которые могут привести к ослаблению рубля", - прогнозирует Зварич.
Позднее в среду запланирован выход "Обзора рисков финансовых рынков" от Банка России, который покажет, кто покупал, а кто продавал валюту в апреле, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер", рассуждая о факторах курсообразования рубля.
Юань на Мосбирже в начале дня торгуется около уровня закрытия вторника