https://1prime.ru/20250514/rubl-857560018.html

Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже

Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже - 14.05.2025, ПРАЙМ

Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже

Курс рубля в среду днем перешел к повышению против юаня на Московской бирже: китайская валюта снижается в направлении отметки 11 рублей, следует из данных... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T13:34+0300

2025-05-14T13:34+0300

2025-05-14T13:34+0300

экономика

рынок

торги

богдан зварич

алексей антонов

промсвязьбанк

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/96/841459670_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da96d1d852536bbc44069bcb67702034.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в среду днем перешел к повышению против юаня на Московской бирже: китайская валюта снижается в направлении отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.23 мск теряет 3 копейки, до 11,09 рубля, дневной диапазон составляет 11,08-11,15 рубля. Есть несколько факторов, способствующих укреплению рубля, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Среди них стоит отметить ожидание улучшения геополитической ситуации, позитивную динамику рынка энергоносителей, а также слабый спрос на валюту со стороны импортеров на фоне высоких ставок в экономике, поясняет он. "Данные факторы продолжат поддерживать рубль в рамках сессии среды, способствуя его умеренному укреплению. Юань в ходе сегодняшних торгов сможет сделать еще один шаг к нижней границе диапазона 11-11,5 рубля. В краткосрочной перспективе, в случае дальнейшего улучшения геополитической ситуации, китайская валюта может на некоторое время уйти ниже 11 рублей. Однако на средне- и долгосрочной перспективе видим риски, которые могут привести к ослаблению рубля", - прогнозирует Зварич. Позднее в среду запланирован выход "Обзора рисков финансовых рынков" от Банка России, который покажет, кто покупал, а кто продавал валюту в апреле, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер", рассуждая о факторах курсообразования рубля.

https://1prime.ru/20250514/yuan-857548628.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, богдан зварич, алексей антонов, промсвязьбанк, банк россии