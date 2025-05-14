https://1prime.ru/20250514/rubl-857577305.html
ЦБ назвал факторы поддержки рубля
ЦБ назвал факторы поддержки рубля - 14.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ назвал факторы поддержки рубля
Рубль получил поддержку от падения в апреле спроса от клиентов банков на валюту до минимума с июля 2024 года, следует из "Обзора рисков финансовых рынков",... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T19:40+0300
2025-05-14T19:40+0300
2025-05-14T19:40+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Рубль получил поддержку от падения в апреле спроса от клиентов банков на валюту до минимума с июля 2024 года, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "На валютном рынке основным фактором укрепления рубля по‑прежнему оставалось соотношение спроса и предложения на иностранную валюту на внутреннем рынке. В апреле спрос на валюту со стороны клиентов банков (нефинансовых организаций, НФО и нерезидентов) достиг минимума с июля 2024 года, что отразилось на валютном курсе", - говорится в обзоре. В апреле на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке было направлено 1,8 триллиона рублей. Для сравнения: в первом квартале 2025 года этот среднемесячный показатель составил 2,5 триллиона рублей, отмечает ЦБ.
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рубль, финансы, рынок, курсы валют
Экономика, рубль, Финансы, Рынок, курсы валют
ЦБ назвал факторы поддержки рубля
ЦБ: рубль получил поддержку от падения в апреле спроса на валюту до минимума с июля
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Рубль получил поддержку от падения в апреле спроса от клиентов банков на валюту до минимума с июля 2024 года, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
"На валютном рынке основным фактором укрепления рубля по‑прежнему оставалось соотношение спроса и предложения на иностранную валюту на внутреннем рынке. В апреле спрос на валюту со стороны клиентов банков (нефинансовых организаций, НФО и нерезидентов) достиг минимума с июля 2024 года, что отразилось на валютном курсе", - говорится в обзоре.
В апреле на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке было направлено 1,8 триллиона рублей. Для сравнения: в первом квартале 2025 года этот среднемесячный показатель составил 2,5 триллиона рублей, отмечает ЦБ.
Покупки валюты физлицами в апреле составили 68,5 млрд рублей