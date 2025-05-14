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ЦБ назвал факторы поддержки рубля

ЦБ назвал факторы поддержки рубля - 14.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ назвал факторы поддержки рубля

Рубль получил поддержку от падения в апреле спроса от клиентов банков на валюту до минимума с июля 2024 года, следует из "Обзора рисков финансовых рынков",... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T19:40+0300

2025-05-14T19:40+0300

2025-05-14T19:40+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Рубль получил поддержку от падения в апреле спроса от клиентов банков на валюту до минимума с июля 2024 года, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "На валютном рынке основным фактором укрепления рубля по‑прежнему оставалось соотношение спроса и предложения на иностранную валюту на внутреннем рынке. В апреле спрос на валюту со стороны клиентов банков (нефинансовых организаций, НФО и нерезидентов) достиг минимума с июля 2024 года, что отразилось на валютном курсе", - говорится в обзоре. В апреле на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке было направлено 1,8 триллиона рублей. Для сравнения: в первом квартале 2025 года этот среднемесячный показатель составил 2,5 триллиона рублей, отмечает ЦБ.

https://1prime.ru/20250514/valyuta-857576515.html

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рубль, финансы, рынок, курсы валют