https://1prime.ru/20250514/rusal-857564909.html

Чистая прибыль "Русала" по РСБУ в I квартале выросла почти в 74 раза

Чистая прибыль "Русала" по РСБУ в I квартале выросла почти в 74 раза - 14.05.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Русала" по РСБУ в I квартале выросла почти в 74 раза

Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по РСБУ по итогам прошлого квартала составила 188,947 миллиарда рублей, что почти в 74 раза больше показателя за... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T15:05+0300

2025-05-14T15:05+0300

2025-05-14T15:05+0300

экономика

бизнес

финансы

китай

олег дерипаска

виктор вексельберг

русал

glencore

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по РСБУ по итогам прошлого квартала составила 188,947 миллиарда рублей, что почти в 74 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. Также, согласно отчету, выручка за январь-март выросла в 57 раз, до 155 миллиардов рублей. Прибыль от продаж за отчетный период составила 154,526 миллиарда рублей, что в 72,7 раза больше, чем годом ранее. Прибыль до налогообложения достигла 189,029 миллиарда рублей, увеличившись в 71,6 раза. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 31 марта снизились до 135,795 миллиарда рублей с 176,19 миллиарда рублей на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства также сократились и составили 298,439 миллиарда рублей по сравнению с 392,798 миллиарда на 31 декабря прошлого года. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели ОК - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.

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бизнес, финансы, китай, олег дерипаска, виктор вексельберг, русал, glencore