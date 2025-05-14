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Российский рынок акций умеренно снижается в первые часы основных торгов

Российский рынок акций умеренно снижается в первые часы основных торгов - 14.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно снижается в первые часы основных торгов

Российский рынок акций умеренно снижается в ходе первых часов основной сессии среды, следует из данных Московской биржи. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T12:48+0300

2025-05-14T12:48+0300

2025-05-14T12:48+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается в ходе первых часов основной сессии среды, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.38 мск понижался на 0,55%, до 2919,35 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,62%, до 1210,88 пункта. В частности, дешевеют бумаги "Полюса" (-1%), МТС (-1%), "Совкомфлота" (-1,6%), "Селигдара" (-1,6%). Растут в цене бумаги ВК (+0,5%), "Хэдхантера" (+0,5%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,9%). Учитывая высокие новостные риски четверга, инвесторы в среду могут продолжить сохранять осторожность, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "В отсутствие значимых новостей индекс Мосбиржи будет откатываться к нижней границе диапазона 2900-3000 пунктов, который способен сохранить свою актуальность при текущей рублевой стоимости нефти", - добавляет он. Рынок ожидает завтрашней встречи по Украине, при этом из-за океана звучат угрозы ввести очень жесткие санкции в случае отсутствия прогресса на переговорах, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Сегодня вечером активность может немного возрасти после данных по инфляции. Считаем, что показатели будут хорошими – экономика уже "съела" влитые в нее в январе-феврале огромные бюджетные деньги, а сила рубля начала позитивно влиять на цены", - добавляет он.

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торги, акции, москва, украина, евгений локтюхов, алексей антонов, мосбиржа, мтс, совкомфлот