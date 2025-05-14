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Российский рынок акций продолжает умеренное снижение

Российский рынок акций продолжает умеренное снижение - 14.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжает умеренное снижение

Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение днем в среду в ожидании переговоров по Украине в Стамбуле, следует из данных торгов и комментариев... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T16:17+0300

2025-05-14T16:17+0300

2025-05-14T16:17+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение днем в среду в ожидании переговоров по Украине в Стамбуле, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.06 мск снижался на 0,22%, до 2 929,14 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,8%, до 66,1 доллара за баррель. "Российский рынок акций поначалу активно снижался и обновил вчерашний минимум. Однако на старте основных торгов наши фондовые индикаторы перешли к восстановлению и отыграли почти все сегодняшние потери. В целом наш рынок продолжает совершать разнонаправленные движения в узком диапазоне, объемы торгов остаются на относительно низком уровне", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Это свидетельствует о том, что все больше участников занимает выжидательную позицию из-за неопределенности, связанной с прямыми переговорами между Россией и Украиной, которые должны начаться завтра в Стамбуле, добавил он. "На данный момент предсказать исход этих переговоров очень сложно, причем на Западе уже заявили о готовности ввести новые антироссийские санкции в случае их провала. И хотя санкционные новости уже давно не оказывают какого-то серьезного воздействия на отечественные акции, определенное дополнительное напряжение на рынке это создает, что побуждает инвесторов придерживаться осторожной позиции", - рассказал Игорь Додонов из ФГ "Финам". Зарубежные фондовые площадки преимущественно консолидируются, а цены на нефть корректируются вниз после подъема до максимума с конца апреля накануне, отметил он. "Сегодня видим небольшую коррекцию, новостной фон скорее нейтральный, кроме того, что ЕС подготовил 17-й пакет санкций, что вряд ли сильно изменит экономику/картину отдельных бизнесов", - отметил Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Ценные бумаги "Сегежи"(+3,03%) позитивно реагируют на новости о планах подписания долгосрочного контракта с Samsung Heavy Industries на использование технологии Segezha-LNG в судостроительном секторе Южной Кореи. Ожидается, что благодаря этим соглашениям объем производства спецпродукции на Вятском фанерном комбинате группы вырастет не менее чем на 25%", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также дорожают акции ПИКа (+1,55%), VK (+1,36%), ММК (+1,33%), "Русала" (+1,28%). "М.видео" (-0,19%) приняла решение не выплачивать дивиденды за 2024 год. Также совет директоров отказался от размещения акций путем открытой подписки, одобрив размещение по закрытой подписке (цена будет определена позднее). Акционеры завершили дофинансирование компании на 30 миллиардов рублей для реализации новой стратегии, что может быть позитивом для держателей облигаций "М.Видео", - отметил Иван Ефанов из "Цифра брокер". Заметно снижаются также акции "Полюса" (-2,02%), "Селигдара" (-1,84%), "Совкомфлота" (-1,44%), МТС (-1,03%), ДВМП (-0,94%). ПРОГНОЗЫ Чернов из Freedom Finance Global ожидает завершения сегодняшней торговой сессии в диапазоне 2900-3000 пунктов. "Мы ожидаем, что российский рынок акций завершит в минусе текущую торговую сессию, если, конечно, до вечера не поступят какие-то важные позитивные сообщения на геополитическую тему", - рассказал Додонов из ФГ "Финам". "Скорее всего, до появления каких-либо значимых новостей о переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта, индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в диапазоне этой недели 2893–2947 пунктов", - считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

https://1prime.ru/20250514/rynok-857555847.html

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рынок, торги, украина, стамбул, мосбиржа, финам