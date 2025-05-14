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Российский рынок акций снизился на 0,39%
Российский рынок акций снизился на 0,39% - 14.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился на 0,39%
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды понизился на 0,39%, следует из данных Московской биржи. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T18:56+0300
2025-05-14T18:56+0300
2025-05-14T18:56+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды понизился на 0,39%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,39%, до 2 924,21 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,62%, до 1 210,9 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,02%, до 1 148,28 пункта.
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Экономика, Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций снизился на 0,39%
Российский рынок акций по итогам основных торгов среды снизился на 0,39%
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды понизился на 0,39%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,39%, до 2 924,21 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,62%, до 1 210,9 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,02%, до 1 148,28 пункта.
Рубль стабилизируется к юаню на Мосбирже в узком коридоре