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Российский рынок акций снизился на 0,39% - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Российский рынок акций снизился на 0,39%
Российский рынок акций снизился на 0,39% - 14.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился на 0,39%
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды понизился на 0,39%, следует из данных Московской биржи. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T18:56+0300
2025-05-14T18:56+0300
экономика
рынок
акции
россия
мосбиржа
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды понизился на 0,39%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,39%, до 2 924,21 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,62%, до 1 210,9 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,02%, до 1 148,28 пункта.
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рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс
Экономика, Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
18:56 14.05.2025
 
Российский рынок акций снизился на 0,39%

Российский рынок акций по итогам основных торгов среды снизился на 0,39%

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды понизился на 0,39%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,39%, до 2 924,21 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,62%, до 1 210,9 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,02%, до 1 148,28 пункта.
#Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Рубль стабилизируется к юаню на Мосбирже в узком коридоре
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