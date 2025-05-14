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Российский рынок акций снизился на 0,39%

Российский рынок акций снизился на 0,39% - 14.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился на 0,39%

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды понизился на 0,39%, следует из данных Московской биржи. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T18:56+0300

2025-05-14T18:56+0300

2025-05-14T18:56+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды понизился на 0,39%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,39%, до 2 924,21 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,62%, до 1 210,9 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,02%, до 1 148,28 пункта.

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс