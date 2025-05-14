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Российский рынок акций завершил основные торги умеренным снижением - 14.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций завершил основные торги умеренным снижением
Российский рынок акций завершил основные торги умеренным снижением - 14.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги умеренным снижением
Российский рынок акций завершил основные торги среды умеренным снижением, ожидая переговоров в Стамбуле, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T19:38+0300
2025-05-14T19:38+0300
экономика
рынок
торги
мосбиржа
ртс
"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги среды умеренным снижением, ожидая переговоров в Стамбуле, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,39%, до 2 924,21 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,62%, до 1 210,9 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,02%, до 1 148,28 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 18.56 мск дешевеет на 0,86%, до 66,06 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в среду в целом сохранял нейтральный курс, двигаясь над 2900 пунктов. Объем торгов был низким. Участники торгов сократили активность накануне важных событий – в четверг в Стамбуле ожидаются переговоры с участием делегаций России и Украины. Рыночная конъюнктура ухудшилась – цены на нефть и другое сырье опустились в минус, а курс рубля остался практически непоколебим", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". На мировых рынках настроения также скорее нейтральные, договоренность между США и Китаем о взаимном снижении заградительных пошлин инвесторы оценивают со сдержанным оптимизмом – объявленная торговая деэскалация может оказаться лишь тактической паузой, ведь основные противоречия между сторонами не решены, добавил он. "В течение дня сегодня бенчмарк двигался в узком торговом диапазоне – между значений 2900 и 2950 пунктов. Подобный характер торгов на российском рынке акций был и в предыдущие две торговые сессии. Очевидно, что инвесторы заняли выжидательную позицию накануне старта переговоров в Стамбуле по урегулированию российско-украинского конфликта",- отмечает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Определенное давление на индекс Мосбиржи в начале торгов оказала коррекция нефти, Brent терял в стоимости чуть более 1 %, что вполне естественно и связано с фиксацией прибыли после нескольких дней роста на нефтяном рынке. ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста - акции ПИК (+3,58%), "Сегежи" (+2,82%), ВК (+1,63%), Московского кредитного банка (+1,44%), ММК (+1,16%). "Ценные бумаги "Русагро"(-5,15%) оказались в лидерах снижения, так как совет директоров компании рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2024 год. Дополнительное давление на котировки оказало заявление главы Минсельхоза о гибели посевов на территории более 100 тысяч гектар. Необходимость проводить дополнительный сев сопряжена с ростом расходов сельхозпроизводителей", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Акции "Селигдара"(-2,39%), "Полюса"(-2,26%) и других золотодобывающих компаний остаются под давлением снижения мировых цен на золото. С начала мая они скорректировались уже на 4,4%, добавил он. Также в лидерах снижения - акции "Интер РАО" (-2,09%), "Русгидро" (-1,88%), "Совкомфлота" (-1,86%), "Мосэнерго" (-1,38%). ПРОГНОЗЫ "Рынок может отыгрывать публикуемые сегодня данные Росстата о потребительской инфляции. Прогноз по индексу Мосбиржи на 15 мая – 2875-3000 пунктов", - рассказал Шепелев. Чернов ожидает индекс Мосбиржи 15 мая в диапазоне 2800–3100 пунктов. "Завтра ожидаем рост волатильности на российском рынке акций и выход индекса Мосбиржи в более широкий торговый диапазон", - рассказал Муштаков.
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рынок, торги, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Рынок, Торги, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
19:38 14.05.2025
 
Российский рынок акций завершил основные торги умеренным снижением

Российский рынок акций завершил основные торги среды умеренным снижением

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги среды умеренным снижением, ожидая переговоров в Стамбуле, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,39%, до 2 924,21 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,62%, до 1 210,9 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,02%, до 1 148,28 пункта.
Июльский фьючерс нефти марки Brent на 18.56 мск дешевеет на 0,86%, до 66,06 доллара за баррель.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
Российский рынок акций снизился на 0,39%
18:56
"Индекс Мосбиржи в среду в целом сохранял нейтральный курс, двигаясь над 2900 пунктов. Объем торгов был низким. Участники торгов сократили активность накануне важных событий – в четверг в Стамбуле ожидаются переговоры с участием делегаций России и Украины. Рыночная конъюнктура ухудшилась – цены на нефть и другое сырье опустились в минус, а курс рубля остался практически непоколебим", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
На мировых рынках настроения также скорее нейтральные, договоренность между США и Китаем о взаимном снижении заградительных пошлин инвесторы оценивают со сдержанным оптимизмом – объявленная торговая деэскалация может оказаться лишь тактической паузой, ведь основные противоречия между сторонами не решены, добавил он.
"В течение дня сегодня бенчмарк двигался в узком торговом диапазоне – между значений 2900 и 2950 пунктов. Подобный характер торгов на российском рынке акций был и в предыдущие две торговые сессии. Очевидно, что инвесторы заняли выжидательную позицию накануне старта переговоров в Стамбуле по урегулированию российско-украинского конфликта",- отмечает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
Определенное давление на индекс Мосбиржи в начале торгов оказала коррекция нефти, Brent терял в стоимости чуть более 1 %, что вполне естественно и связано с фиксацией прибыли после нескольких дней роста на нефтяном рынке.
ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК
В лидерах роста - акции ПИК (+3,58%), "Сегежи" (+2,82%), ВК (+1,63%), Московского кредитного банка (+1,44%), ММК (+1,16%).
"Ценные бумаги "Русагро"(-5,15%) оказались в лидерах снижения, так как совет директоров компании рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2024 год. Дополнительное давление на котировки оказало заявление главы Минсельхоза о гибели посевов на территории более 100 тысяч гектар. Необходимость проводить дополнительный сев сопряжена с ростом расходов сельхозпроизводителей", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Акции "Селигдара"(-2,39%), "Полюса"(-2,26%) и других золотодобывающих компаний остаются под давлением снижения мировых цен на золото. С начала мая они скорректировались уже на 4,4%, добавил он.
Также в лидерах снижения - акции "Интер РАО" (-2,09%), "Русгидро" (-1,88%), "Совкомфлота" (-1,86%), "Мосэнерго" (-1,38%).
ПРОГНОЗЫ
"Рынок может отыгрывать публикуемые сегодня данные Росстата о потребительской инфляции. Прогноз по индексу Мосбиржи на 15 мая – 2875-3000 пунктов", - рассказал Шепелев.
Чернов ожидает индекс Мосбиржи 15 мая в диапазоне 2800–3100 пунктов.
"Завтра ожидаем рост волатильности на российском рынке акций и выход индекса Мосбиржи в более широкий торговый диапазон", - рассказал Муштаков.
 
ЭкономикаРынокТоргиМосбиржаРТС"БКС Мир инвестиций"
 
 
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