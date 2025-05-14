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Российский рынок акций завершил основные торги умеренным снижением
Российский рынок акций завершил основные торги умеренным снижением - 14.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги умеренным снижением
Российский рынок акций завершил основные торги среды умеренным снижением, ожидая переговоров в Стамбуле, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T19:38+0300
2025-05-14T19:38+0300
2025-05-14T19:38+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги среды умеренным снижением, ожидая переговоров в Стамбуле, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,39%, до 2 924,21 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,62%, до 1 210,9 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,02%, до 1 148,28 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 18.56 мск дешевеет на 0,86%, до 66,06 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в среду в целом сохранял нейтральный курс, двигаясь над 2900 пунктов. Объем торгов был низким. Участники торгов сократили активность накануне важных событий – в четверг в Стамбуле ожидаются переговоры с участием делегаций России и Украины. Рыночная конъюнктура ухудшилась – цены на нефть и другое сырье опустились в минус, а курс рубля остался практически непоколебим", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". На мировых рынках настроения также скорее нейтральные, договоренность между США и Китаем о взаимном снижении заградительных пошлин инвесторы оценивают со сдержанным оптимизмом – объявленная торговая деэскалация может оказаться лишь тактической паузой, ведь основные противоречия между сторонами не решены, добавил он. "В течение дня сегодня бенчмарк двигался в узком торговом диапазоне – между значений 2900 и 2950 пунктов. Подобный характер торгов на российском рынке акций был и в предыдущие две торговые сессии. Очевидно, что инвесторы заняли выжидательную позицию накануне старта переговоров в Стамбуле по урегулированию российско-украинского конфликта",- отмечает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Определенное давление на индекс Мосбиржи в начале торгов оказала коррекция нефти, Brent терял в стоимости чуть более 1 %, что вполне естественно и связано с фиксацией прибыли после нескольких дней роста на нефтяном рынке. ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста - акции ПИК (+3,58%), "Сегежи" (+2,82%), ВК (+1,63%), Московского кредитного банка (+1,44%), ММК (+1,16%). "Ценные бумаги "Русагро"(-5,15%) оказались в лидерах снижения, так как совет директоров компании рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2024 год. Дополнительное давление на котировки оказало заявление главы Минсельхоза о гибели посевов на территории более 100 тысяч гектар. Необходимость проводить дополнительный сев сопряжена с ростом расходов сельхозпроизводителей", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Акции "Селигдара"(-2,39%), "Полюса"(-2,26%) и других золотодобывающих компаний остаются под давлением снижения мировых цен на золото. С начала мая они скорректировались уже на 4,4%, добавил он. Также в лидерах снижения - акции "Интер РАО" (-2,09%), "Русгидро" (-1,88%), "Совкомфлота" (-1,86%), "Мосэнерго" (-1,38%). ПРОГНОЗЫ "Рынок может отыгрывать публикуемые сегодня данные Росстата о потребительской инфляции. Прогноз по индексу Мосбиржи на 15 мая – 2875-3000 пунктов", - рассказал Шепелев. Чернов ожидает индекс Мосбиржи 15 мая в диапазоне 2800–3100 пунктов. "Завтра ожидаем рост волатильности на российском рынке акций и выход индекса Мосбиржи в более широкий торговый диапазон", - рассказал Муштаков.
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рынок, торги, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Рынок, Торги, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
Российский рынок акций завершил основные торги умеренным снижением
Российский рынок акций завершил основные торги среды умеренным снижением
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги среды умеренным снижением, ожидая переговоров в Стамбуле, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,39%, до 2 924,21 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,62%, до 1 210,9 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,02%, до 1 148,28 пункта.
Июльский фьючерс нефти марки Brent на 18.56 мск дешевеет на 0,86%, до 66,06 доллара за баррель.
Российский рынок акций снизился на 0,39%
"Индекс Мосбиржи в среду в целом сохранял нейтральный курс, двигаясь над 2900 пунктов. Объем торгов был низким. Участники торгов сократили активность накануне важных событий – в четверг в Стамбуле ожидаются переговоры с участием делегаций России и Украины. Рыночная конъюнктура ухудшилась – цены на нефть и другое сырье опустились в минус, а курс рубля остался практически непоколебим", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
На мировых рынках настроения также скорее нейтральные, договоренность между США и Китаем о взаимном снижении заградительных пошлин инвесторы оценивают со сдержанным оптимизмом – объявленная торговая деэскалация может оказаться лишь тактической паузой, ведь основные противоречия между сторонами не решены, добавил он.
"В течение дня сегодня бенчмарк двигался в узком торговом диапазоне – между значений 2900 и 2950 пунктов. Подобный характер торгов на российском рынке акций был и в предыдущие две торговые сессии. Очевидно, что инвесторы заняли выжидательную позицию накануне старта переговоров в Стамбуле по урегулированию российско-украинского конфликта",- отмечает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
Определенное давление на индекс Мосбиржи в начале торгов оказала коррекция нефти, Brent терял в стоимости чуть более 1 %, что вполне естественно и связано с фиксацией прибыли после нескольких дней роста на нефтяном рынке.
ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК
В лидерах роста - акции ПИК (+3,58%), "Сегежи" (+2,82%), ВК (+1,63%), Московского кредитного банка (+1,44%), ММК (+1,16%).
"Ценные бумаги "Русагро"(-5,15%) оказались в лидерах снижения, так как совет директоров компании рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2024 год. Дополнительное давление на котировки оказало заявление главы Минсельхоза о гибели посевов на территории более 100 тысяч гектар. Необходимость проводить дополнительный сев сопряжена с ростом расходов сельхозпроизводителей", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Акции "Селигдара"(-2,39%), "Полюса"(-2,26%) и других золотодобывающих компаний остаются под давлением снижения мировых цен на золото. С начала мая они скорректировались уже на 4,4%, добавил он.
Также в лидерах снижения - акции "Интер РАО" (-2,09%), "Русгидро" (-1,88%), "Совкомфлота" (-1,86%), "Мосэнерго" (-1,38%).
"Рынок может отыгрывать публикуемые сегодня данные Росстата о потребительской инфляции. Прогноз по индексу Мосбиржи на 15 мая – 2875-3000 пунктов", - рассказал Шепелев.
Чернов ожидает индекс Мосбиржи 15 мая в диапазоне 2800–3100 пунктов.
"Завтра ожидаем рост волатильности на российском рынке акций и выход индекса Мосбиржи в более широкий торговый диапазон", - рассказал Муштаков.