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Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России

Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России - 14.05.2025, ПРАЙМ

Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России

Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T09:50+0300

2025-05-14T09:50+0300

2025-05-14T09:51+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.Ранее СМИ сообщали, что ЕС хочет ввести очередной, 17-й пакет антироссийских санкций к концу июня. Постоянные представители стран Евросоюза в понедельник начали согласование нового, 17-го по счету пакета санкций против России, его планируется утвердить на заседании глав МИД 20 мая."ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России", - говорится в сообщении агентства.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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