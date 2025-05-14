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Эксперт объяснил, почему ЕС не может ввести новые санкции против России

Эксперт объяснил, почему ЕС не может ввести новые санкции против России - 14.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, почему ЕС не может ввести новые санкции против России

Неуверенность в принятии нового пакета антироссийских санкций со стороны Европейского Союза связана с тем, что возможность санкционного давления на Россию уже... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T10:34+0300

2025-05-14T10:34+0300

2025-05-14T10:34+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Неуверенность в принятии нового пакета антироссийских санкций со стороны Европейского Союза связана с тем, что возможность санкционного давления на Россию уже исчерпана, сообщил РИА Новости политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что ЕС вместе с США "в ближайшие дни" могут ввести новые санкции против России. "Они сами не знают, какие санкции могут ввести, потому что все, что только можно, уже практически введено. И западная пресса, пишет, что европейские чиновники в замешательстве, поскольку они сами признают, что они исчерпали возможность санкционного давления на Россию. Поэтому появляются вбросы о каких-то совершенно диких мерах, типа 500% пошлин для стран, которые покупают российское сырье, но тоже возникает логичный вопрос, а вы против кого будете санкции вводить? Против Словакии, против своих же?" - сказал он. Эксперт добавил, что заявления о новом пакете санкций на Россию не более, чем хайп и очередная попытка запугать Москву, поэтому сроки введения санкций постоянно сдвигаются. "То они заявляют, что, если Россия не прекратит огонь до конца 12 мая, они ведут санкции. То они говорят, что, как Макрон сказал, что в ближайшее время. Мерц вчера заявил, что идет речь о введении санкций в конце июня. То есть дальше еще больше срок может отодвигаться", - сказал эксперт. "На самом деле, проблема для них в том, что, во-первых, они уже не знают, что они могут придумывать такого, даже не то, что могло бы навредить России, а чтобы вообще было что-то новое, о чем можно было хотя бы пафосно заявить. Они даже на словах придумать не могут чего-либо эффективного, не говоря уже о делах", - отметил Родионов. Он пояснил, что вопрос вето со стороны Словакии и Венгрии остаётся актуальным и сейчас, хотя разговоры о том, как его обойти ведутся, однако европейские чиновники до сих пор не могут на это пойти, потому что это станет прецедентом, который фактически нарушит все те основы, на которых на протяжении всех десятилетий своего существования строился Евросоюз. "То есть они сами для себя создадут ловушку", - добавил эксперт. "Поэтому, в принципе, я не сомневаюсь, что рано или поздно они все-таки на это пойдут, когда у них окончательно будет исчерпан какой-либо инструментарий против России. Но пока что они еще колеблются, они пока не могут друг с другом договориться. Поэтому разговоры о том, что они введут какие-то очередные страшные санкции, они так или иначе будут. Так или иначе, 17-й пакет санкций будет принят, если даже не в мае или в июне, то позже", - полагает эксперт.

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россия, москва, рф, запад, эммануэль макрон, фридрих мерц, кир стармер, ес