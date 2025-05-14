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ЕС введет санкции против судов, которые Брюссель связывает с Россией - 14.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250514/sanktsii-857556314.html
ЕС введет санкции против судов, которые Брюссель связывает с Россией
ЕС введет санкции против судов, которые Брюссель связывает с Россией - 14.05.2025, ПРАЙМ
ЕС введет санкции против судов, которые Брюссель связывает с Россией
Глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что новый пакет санкций Евросоюза, утвержденный в среду на уровне постоянных представителей, затронет суда, которые в | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T12:58+0300
2025-05-14T12:58+0300
экономика
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая - ПРАЙМ. Глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что новый пакет санкций Евросоюза, утвержденный в среду на уровне постоянных представителей, затронет суда, которые в Брюсселе связывают с Россией. "Сегодня постпреды стран ЕС достигли важного соглашения по 17-ому пакету санкции против России, включая меры против российского "теневого флота", - написал Кошта в Twitter. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, под санкции попали 189 судов. Как заявила во вторник глава дипломатии ЕС Кая Каллас, новые санкции окончательно должны быть утверждены на предстоящем заседании глав МИД Евросоюза в Брюсселе 20 мая. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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брюссель, запад, урсула фон дер ляйен, кая каллас, ес, евросовет, twitter
Экономика, Брюссель, ЗАПАД, Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, ЕС, Евросовет, Twitter
12:58 14.05.2025
 
ЕС введет санкции против судов, которые Брюссель связывает с Россией

Кошта: новый пакет санкций ЕС затронет суда, связанные с Россией

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© fotolia.com / Henner Damke
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая - ПРАЙМ. Глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что новый пакет санкций Евросоюза, утвержденный в среду на уровне постоянных представителей, затронет суда, которые в Брюсселе связывают с Россией.
"Сегодня постпреды стран ЕС достигли важного соглашения по 17-ому пакету санкции против России, включая меры против российского "теневого флота", - написал Кошта в Twitter.
В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, под санкции попали 189 судов.
Как заявила во вторник глава дипломатии ЕС Кая Каллас, новые санкции окончательно должны быть утверждены на предстоящем заседании глав МИД Евросоюза в Брюсселе 20 мая.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Представительство Европейского Союза в России - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
Эксперт объяснил, почему ЕС не может ввести новые санкции против России
10:34
 
ЭкономикаБрюссельЗАПАДУрсула фон дер ЛяйенКая КалласЕСЕвросоветTwitter
 
 
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