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Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против России - 14.05.2025, ПРАЙМ

Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду согласовали новый, 17-го по счету пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T13:09+0300

2025-05-14T13:09+0300

2025-05-14T13:09+0300

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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду согласовали новый, 17-го по счету пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Совете ЕС. "Да, совершенно верно", - сказал собеседник на уточняющий вопрос агентства. Постпреды начали согласование антироссийского санкционного пакета в понедельник после поступления соответствующего предложения Еврокомиссии. Как заявляла глава евродипломатии Кая Каллас, он включит много новых ограничений, в то же время источники заявляли, что 17-й пакет станет одним из самых слабых. Его полное содержание станет известно после публикации в официальном журнале Евросоюза. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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россия, запад, брюссель, кая каллас, ес, мид