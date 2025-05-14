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Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против России - 14.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250514/sanktsii-857557442.html
Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против России
Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против России - 14.05.2025, ПРАЙМ
Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против России
Постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду согласовали новый, 17-го по счету пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T13:09+0300
2025-05-14T13:09+0300
экономика
россия
запад
брюссель
кая каллас
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду согласовали новый, 17-го по счету пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Совете ЕС. "Да, совершенно верно", - сказал собеседник на уточняющий вопрос агентства. Постпреды начали согласование антироссийского санкционного пакета в понедельник после поступления соответствующего предложения Еврокомиссии. Как заявляла глава евродипломатии Кая Каллас, он включит много новых ограничений, в то же время источники заявляли, что 17-й пакет станет одним из самых слабых. Его полное содержание станет известно после публикации в официальном журнале Евросоюза. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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запад
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россия, запад, брюссель, кая каллас, ес, мид
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, Брюссель, Кая Каллас, ЕС, МИД
13:09 14.05.2025
 
Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Новый пакет санкций ЕС против России утвердят и опубликуют 20 мая

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© fotolia.com / Henner Damke
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду согласовали новый, 17-го по счету пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Совете ЕС.
"Да, совершенно верно", - сказал собеседник на уточняющий вопрос агентства.
Постпреды начали согласование антироссийского санкционного пакета в понедельник после поступления соответствующего предложения Еврокомиссии. Как заявляла глава евродипломатии Кая Каллас, он включит много новых ограничений, в то же время источники заявляли, что 17-й пакет станет одним из самых слабых.
Его полное содержание станет известно после публикации в официальном журнале Евросоюза.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
СМИ раскрыли, почему Венгрия и Словакия поддержали новый пакет санкций
11:32
 
ЭкономикаРОССИЯЗАПАДБрюссельКая КалласЕСМИД
 
 
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