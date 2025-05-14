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МИД Франции раскрыл детали новых санкций ЕС против России

МИД Франции раскрыл детали новых санкций ЕС против России - 14.05.2025, ПРАЙМ

МИД Франции раскрыл детали новых санкций ЕС против России

Новые санкции ЕС против России затронут 194 нефтяных танкера, 31 компанию-поставщика оружия, различные банки и ещё 26 лиц, якобы ответственных за дестабилизацию | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T15:10+0300

2025-05-14T15:10+0300

2025-05-14T15:10+0300

экономика

россия

жан-ноэль барро

ес

мид

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ПАРИЖ, 14 мая – ПРАЙМ. Новые санкции ЕС против России затронут 194 нефтяных танкера, 31 компанию-поставщика оружия, различные банки и ещё 26 лиц, якобы ответственных за дестабилизацию ситуации на Украине, заявил в среду глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. "В связи с отказом (президента РФ Владимира – ред.) Путина от прекращения огня мы вводим санкции против 194 нефтяных танкеров, 31 компании, поставляющей оружие, банков и 26 лиц, ответственных за маневры по дестабилизации", - написал он на своей странице в соцсети X. Ранее осведомленный источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали в среду новый, 17-й по счету пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая.

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россия, жан-ноэль барро, ес, мид