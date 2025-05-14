https://1prime.ru/20250514/sanktsii-857565737.html

МИД Франции пригрозил "задушить экономику России сокрушительными санкциями"

МИД Франции пригрозил "задушить экономику России сокрушительными санкциями" - 14.05.2025, ПРАЙМ

МИД Франции пригрозил "задушить экономику России сокрушительными санкциями"

Франция и США продолжают работать над дополнительными санкциями в отношении РФ, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что намерен "задушить... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T15:20+0300

2025-05-14T15:20+0300

2025-05-14T15:21+0300

экономика

россия

рф

франция

сша

жан-ноэль барро

линдси грэм

владимир путин

мид

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855736610_0:185:3079:1916_1920x0_80_0_0_fdd9189a371644350ea512e44481147e.jpg

ПАРИЖ, 14 мая – ПРАЙМ. Франция и США продолжают работать над дополнительными санкциями в отношении РФ, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что намерен "задушить экономику" РФ "сокрушительными санкциями". Барро подтвердил, что послы ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России, его планируется утвердить на заседании глав МИД 20 мая. "Но нужно идти дальше. Как сказал президент, нужно подготовиться к тому, чтобы угрожать сокрушительными санкциями, которые смогут задушить российскую экономку. Я работаю над этим с нашими американскими партнерами, в особенности сенатором Линдси Грэмом, с которым я встречусь утром в четверг в Турции, который подготовил крайне мощный пакет санкций, включая таможенные пошлины в 500 процентов на импорт бензина из РФ – 500 процентов в отношении стран, которые продолжают его закупать", - заявил министр в эфире телеканала BFMTV. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон не исключил введения дополнительных санкций против России в случае ее отказа от соблюдения предложенного Западом 30-дневного режима прекращения огня. По его словам, они могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов. Ранее в мае агентство Блумберг сообщило, что американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) продвигает среди членов верхней палаты конгресса США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://1prime.ru/20250514/sanktsii-857565410.html

рф

франция

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, франция, сша, жан-ноэль барро, линдси грэм, владимир путин, мид, ес