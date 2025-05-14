Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Франции пригрозил "задушить экономику России сокрушительными санкциями" - 14.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250514/sanktsii-857565737.html
МИД Франции пригрозил "задушить экономику России сокрушительными санкциями"
МИД Франции пригрозил "задушить экономику России сокрушительными санкциями" - 14.05.2025, ПРАЙМ
МИД Франции пригрозил "задушить экономику России сокрушительными санкциями"
Франция и США продолжают работать над дополнительными санкциями в отношении РФ, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что намерен "задушить... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T15:20+0300
2025-05-14T15:21+0300
экономика
россия
рф
франция
сша
жан-ноэль барро
линдси грэм
владимир путин
мид
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855736610_0:185:3079:1916_1920x0_80_0_0_fdd9189a371644350ea512e44481147e.jpg
ПАРИЖ, 14 мая – ПРАЙМ. Франция и США продолжают работать над дополнительными санкциями в отношении РФ, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что намерен "задушить экономику" РФ "сокрушительными санкциями". Барро подтвердил, что послы ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России, его планируется утвердить на заседании глав МИД 20 мая. "Но нужно идти дальше. Как сказал президент, нужно подготовиться к тому, чтобы угрожать сокрушительными санкциями, которые смогут задушить российскую экономку. Я работаю над этим с нашими американскими партнерами, в особенности сенатором Линдси Грэмом, с которым я встречусь утром в четверг в Турции, который подготовил крайне мощный пакет санкций, включая таможенные пошлины в 500 процентов на импорт бензина из РФ – 500 процентов в отношении стран, которые продолжают его закупать", - заявил министр в эфире телеканала BFMTV. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон не исключил введения дополнительных санкций против России в случае ее отказа от соблюдения предложенного Западом 30-дневного режима прекращения огня. По его словам, они могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов. Ранее в мае агентство Блумберг сообщило, что американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) продвигает среди членов верхней палаты конгресса США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://1prime.ru/20250514/sanktsii-857565410.html
рф
франция
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855736610_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b56d6bdb6599c53f9233152d4fbc9d9f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, франция, сша, жан-ноэль барро, линдси грэм, владимир путин, мид, ес
Экономика, РОССИЯ, РФ, ФРАНЦИЯ, США, Жан-Ноэль Барро, Линдси Грэм, Владимир Путин, МИД, ЕС
15:20 14.05.2025 (обновлено: 15:21 14.05.2025)
 
МИД Франции пригрозил "задушить экономику России сокрушительными санкциями"

Глава МИД Франции Барро: Франция и США работают над санкциями против России

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 14 мая – ПРАЙМ. Франция и США продолжают работать над дополнительными санкциями в отношении РФ, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что намерен "задушить экономику" РФ "сокрушительными санкциями".
Барро подтвердил, что послы ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России, его планируется утвердить на заседании глав МИД 20 мая.
"Но нужно идти дальше. Как сказал президент, нужно подготовиться к тому, чтобы угрожать сокрушительными санкциями, которые смогут задушить российскую экономку. Я работаю над этим с нашими американскими партнерами, в особенности сенатором Линдси Грэмом, с которым я встречусь утром в четверг в Турции, который подготовил крайне мощный пакет санкций, включая таможенные пошлины в 500 процентов на импорт бензина из РФ – 500 процентов в отношении стран, которые продолжают его закупать", - заявил министр в эфире телеканала BFMTV.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон не исключил введения дополнительных санкций против России в случае ее отказа от соблюдения предложенного Западом 30-дневного режима прекращения огня. По его словам, они могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов.
Ранее в мае агентство Блумберг сообщило, что американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) продвигает среди членов верхней палаты конгресса США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
МИД Франции раскрыл детали новых санкций ЕС против России
15:10
 
ЭкономикаРОССИЯРФФРАНЦИЯСШАЖан-Ноэль БарроЛиндси ГрэмВладимир ПутинМИДЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала