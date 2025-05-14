https://1prime.ru/20250514/sanktsii-857579484.html

США расширили санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана - 14.05.2025, ПРАЙМ

США расширили санкции против Ирана

Минфин США сообщил о расширении санкций против Ирана, включив в списки десять компаний, в том числе из Китая. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T21:46+0300

2025-05-14T21:46+0300

2025-05-14T21:46+0300

иран

сша

дональд трамп

стив уиткофф

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ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Минфин США сообщил о расширении санкций против Ирана, включив в списки десять компаний, в том числе из Китая. Как говорится в сообщении ведомства, в санкционные списки добавлены четверо граждан Китая и один иранец, а также десять юридических лиц, также из исламской республики и КНР. Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность в том, что вопрос ядерной программы Ирана разрешится. Американский лидер грозил Тегерану банкротством, если соглашение не будет выработано. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в этом раунде сблизились, в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://1prime.ru/20250513/iran-857537466.html

иран

сша

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иран, сша, дональд трамп, стив уиткофф