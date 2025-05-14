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Минцифры планирует ввести стандарт по числу провайдеров для новостроек
Минцифры планирует ввести стандарт по числу провайдеров для новостроек - 14.05.2025, ПРАЙМ
Минцифры планирует ввести стандарт по числу провайдеров для новостроек
Стандарт, предполагающий наличие минимум трех провайдеров в многоквартирных домах, планируется ввести для новостроек в ближайшие 1-2 года, заявил глава Минцифры | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T11:14+0300
2025-05-14T11:14+0300
2025-05-14T11:14+0300
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максут шадаев
минцифры
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стандарт, предполагающий наличие минимум трех провайдеров в многоквартирных домах, планируется ввести для новостроек в ближайшие 1-2 года, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев во время выступления на пленарной сессии III Национальной премии за вклад в развитие городского хозяйства "Умный город". "Мне кажется, что ввести стандарт по новым домам мы планируем где-то в ближайшие год-два, чтобы все новые дома сразу на этапе ввода имели необходимое конкурентное подключение к разным провайдерам. … С точки зрения старого фонда - вместе с Минстроем работу ведем, сейчас, мне кажется, уже хорошее проникновение", - сказал Шадаев в ответ на вопрос, в какие сроки заработает новый стандарт для многоквартирных домов, согласно которому в доме должно быть минимум три провайдера.
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РОССИЯ, Недвижимость, МОСКВА, Максут Шадаев, Минцифры
Минцифры планирует ввести стандарт по числу провайдеров для новостроек
Шадаев: стандарт минимум трех провайдеров в домах планируется ввести в ближайшие 1-2 года
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стандарт, предполагающий наличие минимум трех провайдеров в многоквартирных домах, планируется ввести для новостроек в ближайшие 1-2 года, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев во время выступления на пленарной сессии III Национальной премии за вклад в развитие городского хозяйства "Умный город".
"Мне кажется, что ввести стандарт по новым домам мы планируем где-то в ближайшие год-два, чтобы все новые дома сразу на этапе ввода имели необходимое конкурентное подключение к разным провайдерам. … С точки зрения старого фонда - вместе с Минстроем работу ведем, сейчас, мне кажется, уже хорошее проникновение", - сказал Шадаев в ответ на вопрос, в какие сроки заработает новый стандарт для многоквартирных домов, согласно которому в доме должно быть минимум три провайдера.
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