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Минцифры планирует ввести стандарт по числу провайдеров для новостроек - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Минцифры планирует ввести стандарт по числу провайдеров для новостроек
Минцифры планирует ввести стандарт по числу провайдеров для новостроек - 14.05.2025, ПРАЙМ
Минцифры планирует ввести стандарт по числу провайдеров для новостроек
Стандарт, предполагающий наличие минимум трех провайдеров в многоквартирных домах, планируется ввести для новостроек в ближайшие 1-2 года, заявил глава Минцифры | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T11:14+0300
2025-05-14T11:14+0300
россия
недвижимость
москва
максут шадаев
минцифры
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стандарт, предполагающий наличие минимум трех провайдеров в многоквартирных домах, планируется ввести для новостроек в ближайшие 1-2 года, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев во время выступления на пленарной сессии III Национальной премии за вклад в развитие городского хозяйства "Умный город". "Мне кажется, что ввести стандарт по новым домам мы планируем где-то в ближайшие год-два, чтобы все новые дома сразу на этапе ввода имели необходимое конкурентное подключение к разным провайдерам. … С точки зрения старого фонда - вместе с Минстроем работу ведем, сейчас, мне кажется, уже хорошее проникновение", - сказал Шадаев в ответ на вопрос, в какие сроки заработает новый стандарт для многоквартирных домов, согласно которому в доме должно быть минимум три провайдера.
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россия, недвижимость, москва, максут шадаев, минцифры
РОССИЯ, Недвижимость, МОСКВА, Максут Шадаев, Минцифры
11:14 14.05.2025
 
Минцифры планирует ввести стандарт по числу провайдеров для новостроек

Шадаев: стандарт минимум трех провайдеров в домах планируется ввести в ближайшие 1-2 года

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стандарт, предполагающий наличие минимум трех провайдеров в многоквартирных домах, планируется ввести для новостроек в ближайшие 1-2 года, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев во время выступления на пленарной сессии III Национальной премии за вклад в развитие городского хозяйства "Умный город".
"Мне кажется, что ввести стандарт по новым домам мы планируем где-то в ближайшие год-два, чтобы все новые дома сразу на этапе ввода имели необходимое конкурентное подключение к разным провайдерам. … С точки зрения старого фонда - вместе с Минстроем работу ведем, сейчас, мне кажется, уже хорошее проникновение", - сказал Шадаев в ответ на вопрос, в какие сроки заработает новый стандарт для многоквартирных домов, согласно которому в доме должно быть минимум три провайдера.
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
Минцифры и ЦБ изучат возможность оформления ОСАГО на "Госуслугах"
28 апреля, 15:30
 
РОССИЯНедвижимостьМОСКВАМаксут ШадаевМинцифры
 
 
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