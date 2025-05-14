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В Словакии прокомментировали план ЕС по отказу от российского газа

В Словакии прокомментировали план ЕС по отказу от российского газа - 14.05.2025, ПРАЙМ

В Словакии прокомментировали план ЕС по отказу от российского газа

План Европейской комиссии по отказу от российских энергоносителей может подорвать безопасность энергопоставок в Европе, заявил РИА Новости глава Словацкого... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T07:16+0300

2025-05-14T07:16+0300

2025-05-14T07:16+0300

энергетика

газ

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норвегия

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БРАТИСЛАВА, 14 мая - ПРАЙМ. План Европейской комиссии по отказу от российских энергоносителей может подорвать безопасность энергопоставок в Европе, заявил РИА Новости глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский. "SPNZ не согласен с новым планом Европейской комиссии по прекращению импорта российского топлива. Опубликованный материал не содержит достаточного анализа влияния и расчета последствий предложенных мер по прекращению поставок российского природного газа, которые могут оказать серьезное негативное влияние на конкурентоспособность предпринимательского сектора Европейского союза. Более того, план может искривить свободный энергетический рынок и серьезно поставить под угрозу безопасность энергопоставок для некоторых регионов континента, включая Центральную и Восточную Европу", - сообщил Квасньовский РИА Новости. Он уточнил, что в последнее время импорт российских энергоресурсов в Европейский союз уже существенно снизился, поэтому сейчас нельзя говорить о зависимости Европейского союза от российского газа, поскольку он является только одной из немногих альтернатив по обеспечению энергоресурсами. Тем не менее, по его словам, российский газ для Европы является единственным гибким ресурсом. "Другие источники природного газа - Норвегия, Северная Африка, Азербайджан - либо импортируют на максимуме своих технических возможностей, либо, как в случае с сжиженным газом (СПГ), не являются гибкими с точки зрения времени", - пояснил Квасньовский. По его мнению, предложенные Европейской комиссией меры по запрету поставок российского газа создадут зависимость Европейского союза от сжиженного природного газа. "Кроме этого, на транзитных маршрутах газа в Центральную Европу до сих пор существуют серьезные технические барьеры, которые не были до сегодняшнего дня в достаточной мере решены. Без инвестиций в современную инфраструктуру и региональных соединений эти ограничения могли бы еще больше поставить под угрозу энергетическую безопасность во всем нашем регионе", - заключил Квасньовский. ЕК ранее представила проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ), импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.

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норвегия

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газ, европа, норвегия, северная африка, ек, ес