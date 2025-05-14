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Слуцкий прокомментировал слова Макрона о безопасности Европы на Украине

Слуцкий прокомментировал слова Макрона о безопасности Европы на Украине - 14.05.2025, ПРАЙМ

Слуцкий прокомментировал слова Макрона о безопасности Европы на Украине

На карту на Украине поставлены амбиции западного меньшинства, а не "безопасность Европы", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий,... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T00:53+0300

2025-05-14T00:53+0300

2025-05-14T00:53+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. На карту на Украине поставлены амбиции западного меньшинства, а не "безопасность Европы", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон ранее заявил, что на Украине на карту поставлена безопасность Европы. "На самом деле, "на карте" геополитические интересы и амбиции западного меньшинства, взрастившего режим укрофашистов. Жжет карман "туз" из "шулерской колоды Минска-2". За время "тишины" европейская "партия войны до последнего украинца" лелеет надежды максимально усилить военные поставки бандеровцам. Хотя Макрон заявляет, что Франция отдала Украине все что могла", - написал Слуцкий в Telegram-канале. Он также добавил, что президент России Владимир Путин обозначил готовность к возобновлению переговоров без предварительных условий, и подчеркнул, что "это самый реальный шанс на мир и безопасность". Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

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россия, мировая экономика, украина, москва, франция, эммануэль макрон, владимир путин, леонид слуцкий, госдума